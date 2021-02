Borç- alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı

Adem AKALAN/ ANTALYA (DHA)ANTALYA'da Mesut Çiftçi (29), alacakverecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı B.Y. tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 861 Sokak´taki parkta meydana geldi. B.Y. ile arkadaşı Mesut Çiftçi, alacakverecek anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Mesut Çiftçi´nin borcunu ödemesini istediği B.Y., yanında taşıdığı tabancayla Mesut Çiftçi´ye 45 el ateş edip, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi Çiftçi'nin sol ve sağ bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çiftçi, hastaneye götürüldü. Polis, B.Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-02-08 20:00:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.