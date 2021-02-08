Borç- alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı

Adem AKALAN/ ANTALYA (DHA)ANTALYA'da Mesut Çiftçi (29), alacakverecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı B.Y. tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 861 Sokak´taki parkta meydana geldi. B.Y. ile arkadaşı Mesut Çiftçi, alacakverecek anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Mesut Çiftçi´nin borcunu ödemesini istediği B.Y., yanında taşıdığı tabancayla Mesut Çiftçi´ye 45 el ateş edip, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi Çiftçi'nin sol ve sağ bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çiftçi, hastaneye götürüldü. Polis, B.Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-08 20:00:16
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