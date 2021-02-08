Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

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2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. D.K. ve S.K. kardeşler, Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliğine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-02-08 22:05:22



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