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Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

DHA

Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı


2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. D.K. ve S.K. kardeşler, Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliğine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-02-08 22:05:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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