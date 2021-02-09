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İngilizin kaçak villasının yıkımında engel kalmadı

DHA

İngilizin kaçak villasının yıkımında engel kalmadı


Mehmet ÇINARAhmet ACAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA 4'üncü İdare Mahkemesi, Demre ilçesi Üçağız Yarımadası'nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı villanın yıkımıyla ilgili daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yıkım için 30 gün süre tanıyacaklarını, aksi halde belediyenin yıkımı gerçekleştireceğini açıkladı.
Demre'de tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Üçağız Yarımadası'nda, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, 'kaçak yapı' statüsündeki iki katlı yapıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrasında, İngiliz şirket ve Demre Belediyesi arasındaki hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.
PANDEMİDE İNŞA EDİLDİ
İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi. Doğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı.
VİLLADA NELER VAR
Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.
VATANDAŞ ŞİKAYETİ
Villayla ilgili bazı vatandaşlar CİMER, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruldu.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, başvuruyu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderdi. Komisyon, ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması hususlarını dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlığın ilgili birimleri, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi.
YIKIM VE PARA CEZASI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yıkım kararının tebliğ edildiği Demre Belediyesi'nde, 30 Ekim Cuma günü Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında yapılan encümen toplantısında, villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi ve 63 bin 437 TL idari para cezası kesildi. Villanın yıkımı için 30 günlük yasal süre 10 Aralık'ta sona erdi.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
İngiliz şirket avukatı, Demre Belediyesi'nin yıkım kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Yürütmenin durdurulması' başlıklı 27'nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükmü kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 18 Kasım 2020 tarihinde verilen mahkeme kararında, Demre Belediyesi'nden savunma istendi. Ayrıca Demre Belediyesi'nden dava ile ilgili 10 belge ve bilgi de talep edildi.YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI
Mahkemeye savunmasını gönderen Demre Belediyesi, Yapı Kayıt Belgesi'nin ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce iptal edildiği ve belediye olarak yapılan işlemin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasal emirlerini yerine getirmek olduğu belirtildi. Savunmada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğu belirtilerek, KaşKekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğu ve kıyı kenar çizgisi ihlali olduğu da vurgulandı. Belediyenin savunması üzerine yeni bir karar alan Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
BELEDİYE BAŞKANI: 30 GÜN SÜRE TANIYACAĞIZ
Karşı tarafın açtığı dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alan mahkemenin işlemleri tamamen durdurduğunu hatırlatan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Verilen yeni karar, bu işlemlerin kaldığı yerden devam ettirilmesi yönünde. Savunmamızı verdikten sonra yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Biz kararı vatandaşa tebliğ edeceğiz. Diyeceğiz ki; 'Bak yürütmeyi durdurma kararın kaldırıldı. Sen burayı kendin 30 gün içerisinde yık. Yıkmıyorsan oraya biz ekipman kuracağız ve yıkacağız'" dedi.
YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK
30 gün içinde vatandaş kendi yıkmazsa yıkım için yarımadaya elektrik ve su götüreceklerini anlatan Kocakaya, "Çünkü orada elektrik yok. Kompresör veya jeneratör vasıtasıyla yıkacağız. Başka çaremiz yok. Tabii bunları vatandaşa söylemek lazım, çünkü enkaz olmadan belki alacağı şeyler vardır. Bu 30 günlük süre içerisinde mahkeme belki nihai kararını da vermiş olabilir. Zaten şu an mühürlü ve bir şey yapamıyor. Savunmamızdaki ana konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı kayıt belgelerinin tamamının iptal edilmiş olmasıydı" diye konuştu.
İPTAL EDİLEN BELGELER
İptal edilen yapı kayıt belgeleri, 169 kapı nolu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskeleyi içeriyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAhmet ACAR
2021-02-09 08:06:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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