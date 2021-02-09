ABD'li sevgililere, 25 bin kavanoz bal kabağı reçeli



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kalp şeklinde dilimlenerek üretilen bal kabağı reçeli, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi büyük ilgi gördü. Sevgililer gününe özel 25 bin kavanoz sipariş, ABD'ye gönderildi.

Antalya'nın eski işletmelerinden biri olan Yenigün, 107 yıldır reçel, bal, tahin, helva, turşu başta olmak üzere birçok gıda çeşidini üretmeye devam ediyor. Kentte yetişen meyveleri işleyerek reçel haline getiren ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderen işletme, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir projeye imza attı. Bu özel günde sevgilisine farklı bir hediye vererek sevgisini ifade etmek isteyenlere özel, Antalya'da yetiştirilen bal kabaklarını toplayan işletme, kalp şeklinde dilimleyerek reçelini yaptı. Reçeli ilk önce kendileri tadan işletme yönetimi, tadını ve görüntüsünü beğenince seri üretime geçildi. İlk sipariş ise ABD'den geldi. ABD'li çiftlerin ilgi gösterdiği ürün için 25 bin kavanoz sipariş alındı.

Reçelin ilgi görmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Yenigün Reçelleri 4'üncü kuşak işletmecisi Özlem Yenigün, turunçgillerden çok fazla üretim yaptıklarını, bal kabağını da bu şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Kalp şekilli bal kabaklarının uzun yıllardır ilgi gördüğünü ve özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş patlaması yaşadıklarını belirten Yenigün, "Çiçek, çikolata yerine bu şekilde bir çalışma yaptık. Kalp şeklinde bu tarz bir tatlıya büyük ilgi gösteriyorlar. İnternet sitemizden de sipariş veriyorlar. Özellikle bal kabağı reçelini ihraç ediyoruz. 25 bin kavanoz bal kabağını ABD'ye gönderdik" dedi.

Yenigün, reçelin tadını ve görüntüsünü çok ilginç buldukları için olumlu geri dönüşlerle mutlu olduklarını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-02-09 08:20:14



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