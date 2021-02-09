Corendon'a iki yeni ödül

Corendon Touristic, “Yılın Incoming Tur Operatörü” seçilirken Corendon Airlines da “Yılın LowCost Havayolu” kategorisinde ikinci oldu.
Uzakrota.com tarafından gerçekleştirilen ve seyahat sektörünün nabzını tutan Uzakrota Seyahat Ödülleri 2020’de ödül kazanan markalar, küresel çapta yapılan halk oylaması sonucunda belli oldu. 25 Ocak – 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan ve 182 bin 475 oyun kullanıldığı yarışma sonucunda Corendon Touristic ve Corendon Airlines da ödül kazanan markalar arasında yer aldı.
Corendon Touristic bir sıra yukarıya çıktı
Geçtiğimiz yıl düzenlenen ödüllerde ikinci sırada yer alan Corendon Touristic, 2020 yılında ise Yılın Incoming Tur Operatörü dalında birinci seçildi.
Corendon Airlines ise Uzakrota Seyahat Ödülleri’nin “Yılın LowCost Havayolu” kategorisinde ikinci sırayı elde etti. Filosundaki 24 uçak ile birlikte uçuş kapsamını uzun süredir genişleten Corendon Airlines, geçtiğimiz yıl da yine uzakrota.com ziyaretçileri tarafından “Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası” seçilmişti.
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