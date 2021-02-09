Alanyaspor’da hedef yarı final Alanyaspor ve Galatasaray kupada karşı karşıya

Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, yarın Galatasaray’a konuk oluyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçta Akdeniz ekibi zorlu rakibini geçerek yarı finale yükselmek istiyor.

Aytemiz Alanyaspor kupada 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 51 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 41'lik skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.



Alanyaspor’da hedef yarı final

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada turuncu yeşilliekip, rakibi Galatasaray'ı geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. TT Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Alanyaspor tam kadro

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Alanyaspor'un Galatasaray maçında sahaya çıkacak muhtemel 11'i şu şekilde:

“Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Bareiro.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.