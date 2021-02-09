Alanyaspor’da hedef yarı final Alanyaspor ve Galatasaray kupada karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, yarın Galatasaray’a konuk oluyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçta Akdeniz ekibi zorlu rakibini geçerek yarı finale yükselmek istiyor.
Aytemiz Alanyaspor kupada 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 51 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 41'lik skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Alanyaspor’da hedef yarı final
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada turuncu yeşilliekip, rakibi Galatasaray'ı geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. TT Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Alanyaspor tam kadro
Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Alanyaspor'un Galatasaray maçında sahaya çıkacak muhtemel 11'i şu şekilde:
“Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Bareiro.”
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