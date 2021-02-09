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Muratpaşa 513 bin 35’e ulaşan nüfusuyla 38 ili geride bıraktı Ümit Uysal “Bir yaşam standardı oluşturuyoruz”

İHA

Muratpaşa 513 bin 35’e ulaşan nüfusuyla 38 ili geride bıraktı Ümit Uysal “Bir yaşam standardı oluşturuyoruz”

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi, 513 bin 35’e ulaşan nüfusuyla 38 ili geride bırakırken Türkiye’nin en kalabalık 24’üncü ilçesi oldu. Antalya nüfusunun yüzde 20.13’ünün yaşadığı ilçede Belediye Başkanı Ümit Uysal, kökleri kentin antik dönemi Pamfilya’ya uzanan barış ve kardeşlik ortamında Muratpaşa’ya, ilçe sakinlerine hizmet için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Antalya’nın 2020 nüfusu 36 bin 608 artışla 2 milyon 548 bin 308 kişiye yükseldi. Antalya, Türkiye’nin en kalabalık 5’inci şehri olurken, 96 kilometrekarelik yüzölçümüyle kentin en küçük ilçesi Muratpaşa, 513 bin 35 kişiye ulaşan nüfusuyla kentin nüfus yoğunluğu en fazla olduğu ilçesi oldu.
Muratpaşa, artan nüfusuyla Giresun, Edirne, Bolu, Rize ve Antalya’nın komşu illeri Isparta ve Burdur gibi şehirlerin bulunduğu 38 kenti geride bıraktı. Antalya’nın yüzde 20.13’ünün yaşadığı Muratpaşa, Türkiye’nin en kalabalık 24’üncü ilçesi oldu.
Nüfusun 250 bin 984’ü erkeklerden 262 bin 51’i kadınlardan oluşan Muratpaşa’da en kabalık yaş grubu, 155 bin 156 kişiyle 20 – 40 yaş arası oldu. İlçede 40 – 60 yaş grubu 152 bin 874 kişi olurken 18 yaş ve altı nüfus, 128 bin 19 kişiyle toplam nüfusunun yüzde 24.95’ini oluşturdu. Muratpaşa’da 60 yaş ve üzeri nüfus 76 bin 986 kişi oldu.
Muratpaşa, en fazla göçü Antalya’nın komşu ili Burdur’dan aldı. Muratpaşa’da 20 bin 206 Burdurlu yaşarken onu 18 bin 755 kişiyle Konyalılar ve 16 bin 265 kişiyle de Ispartalılar takip etti. Muratpaşa’nın yabancı nüfusu ise 22 bin 731 kişi oldu.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, kökleri kentin antik dönemi Pamfilya’ya uzanan barış ve kardeşlik ortamında Muratpaşa’ya, ilçe sakinlerine hizmet için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini söyledi. Tüm bu çalışmaların Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde İnsani Gelişmişlik Vakfı (İNGEV) tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan insani gelişmişlik endeksinde Muratpaşa’nın ‘çok yüksek insani gelişmişlik’ düzeyine çıkmasını sağladığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Muratpaşa’da kadın, engelli, çocuk, genç, yaşlı tüm komşularımıza eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama kadar her alanda eşit bir şekilde sunduğumuz hizmetlerle bir yaşam standardı oluşturmaya çalıştık. Bu hizmetlerimiz kesintisiz ve artarak devam ediyor. Hayalimiz dünyayla buluşmak. Antalya’mızın, Muratpaşa’mızın demokratik kalitesinin ve genel yaşam standardının yüksek kalmasıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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