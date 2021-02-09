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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerleşik Alman evinde ölü bulundu

İHA

Yerleşik Alman evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle beraber yerleşik yaşayan 37 yaşındaki Alman Benjamin Gözütok evinde ölü bulundu.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde ailesiyle beraber oturan yerleşik Alman Benjamin Gözütok (37) eşi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Bunun üzerine eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gözütok’un yaşamını kaybettiği belirledi. Gözütok’un cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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