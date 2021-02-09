Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patara Kazı Başkanı Prof.Dr. Işık'a plaket Özlenen Özkan: “Binlerce yıl sonra Patara yeniden aydınlığa çıkartıldı"

İHA

Patara Kazı Başkanı Prof.Dr. Işık'a plaket Özlenen Özkan: “Binlerce yıl sonra Patara yeniden aydınlığa çıkartıldı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’a teşekkür plaketi verdi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, makamında ağırladığı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’a, Arkeoloji Bölümü’ne, Patara’ya ve Akdeniz Üniversitesi’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti.
Göreve geldiği zamandan beri bu plaketi vermeyi planladığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve eşi Prof. Dr. Fahri Işık’a Patara’ya ve Arkeoloji dünyasına yaptıkları katkılar için teşekkür etti.
Patara Antik Kenti çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü ve hala yeni eserlere rastlanıldığını ifade eden Rektör Özkan, “Patara Antik Kenti öyle bir hazineki, Prof. Dr. Fahri Işık hocamız ve sonrasında Prof. Dr. Havva İşkan Işık hocamız, 1988 yılında beri Patara Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını sürdürüyorlar. Arkeoloji dünyasını aydınlatan Patara Antik Kenti’nde Deniz Feneri, Likya Birliği Meclisi Binası, Yol Kılavuz Anıtı ve çok sayıda antik mezarları binlerce yıl sonra yeniden aydınlığa çıkardılar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Patara Yılı" ilan etmesinden dolayı da Patara’ya önemli sayıda ziyaretçi geldiğini ifade eden Rektör Özkan, “Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte de Patara’yı gezdik. Kendileri de bu güzel tarihin ortaya çıkarılması ve ziyaretçilerle buluşturulmasından dolayı oldukça mutlu oldular. Prof. Dr. Havva İşkan Işık hocamıza verdikleri emekten dolayı onlar da teşekkür ettiler. Biz de hocamıza emeklerinden dolayı bir teşekkür plaketi verelim diye düşündük. Hocamıza, Üniversitemize ve Patara’ya verdiği emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yıllar öncesinde kısıtlı olanaklara rağmen iğneyle kuyu kazar gibi onlarca tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarını söyleyen Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise Patara'yı evi gibi gördüğünü söyleyerek “Akdeniz Üniversitemiz ve devletimizin büyük desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu kazı devlet desteğiyle bu noktaya geldi. Azimli ve çalışkan ekibimizle birlikte Patara’daki tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 2020 yılının Patara Yılı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu süreçte verdiği destek için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir sosyal yardım alan ailelere YKS ücreti desteği verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir sosyal yardım alan ailelere YKS ücreti ...
İnşaatta elektrik akımına kapılan genç öldü
YEREL HABERLER İnşaatta elektrik akımına kapılan genç öldü
Yavuz Gürhan’dan Judo Milli Takımına moral ziyareti
YEREL HABERLER Yavuz Gürhan’dan Judo Milli Takımına moral ziyareti
Kemer 'de yağmur ve su baskını tedbirleri
YEREL HABERLER Kemer 'de yağmur ve su baskını tedbirleri
Tütünde 4 binden fazla zehirli madde var
YEREL HABERLER Tütünde 4 binden fazla zehirli madde var
Esen: “Çiftçiye desteğimiz sürecek”
YEREL HABERLER Esen: “Çiftçiye desteğimiz sürecek”
Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Dünyadaki aşıkları mutlu ediyorlar ama onların yüzünü güldüren yok Sevgililer için dünyanın çiçeğini paketleyen kadınlar da eşlerinden çiçek bekliyor Çiçekçi kadınların tek isteği 14 Şubat’ta eşlerinin de onları hatırlaması ATB Başkanı Ali Çandır: "14 Şubat için 7-8 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekliyoruz”
YEREL HABERLER Dünyadaki aşıkları mutlu ediyorlar ama onların yüzünü ...
Kültür Kafeler Caddesi’ne 101 ağaç dikildi
YEREL HABERLER Kültür Kafeler Caddesi’ne 101 ağaç dikildi
Muratpaşa 513 bin 35’e ulaşan nüfusuyla 38 ili geride bıraktı Ümit Uysal “Bir yaşam standardı oluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Muratpaşa 513 bin 35’e ulaşan nüfusuyla 38 ili geride ...
Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar
YEREL HABERLER Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu ...
Alanyaspor’da hedef yarı final Alanyaspor ve Galatasaray kupada karşı karşıya
YEREL HABERLER Alanyaspor’da hedef yarı final Alanyaspor ve ...
Corendon'a iki yeni ödül
YEREL HABERLER Corendon'a iki yeni ödül
Dev süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini çalan kardeşler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Dev süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini çalan ...
Bilinçsiz sondaj hem su hem enerji kaybı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca: " Tarımsal üretimde kullanılan suda tedbir alınmalıdır" "Açık kanallar kapalı hale getirilmelidir"
YEREL HABERLER Bilinçsiz sondaj hem su hem enerji kaybı Makina ...
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı Üç aracın birbirine girdiği kazada şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Zincirleme kaza ucuz atlatıldı Üç aracın birbirine ...
İstanbul'da, Sivas'takinden daha çok Sivaslı yaşıyor
YEREL HABERLER İstanbul'da, Sivas'takinden daha çok Sivaslı yaşıyor
Antalya’da feci kaza: 2 ölü Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da feci kaza: 2 ölü Otomobille kamyonet kafa ...
Aytemiz Alanyaspor'da hedef yarı final
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da hedef yarı final
ABD'li sevgililere, 25 bin kavanoz bal kabağı reçeli
YEREL HABERLER ABD'li sevgililere, 25 bin kavanoz bal kabağı reçeli
Turizm sektörü 2021'e hazır
YEREL HABERLER Turizm sektörü 2021'e hazır
İngilizin kaçak villasının yıkımında engel kalmadı
YEREL HABERLER İngilizin kaçak villasının yıkımında engel kalmadı
Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
YEREL HABERLER Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi ...
Sevgilisinin evine sakladığı silahlar polis baskınıyla bulundu
YEREL HABERLER Sevgilisinin evine sakladığı silahlar polis ...