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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl arsa alanı Karakol binası için emniyet hizmet alanına dönüştürüldü

İHA

Atıl arsa alanı Karakol binası için emniyet hizmet alanına dönüştürüldü

Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi’nde uzun yıllar atıl halde bulunan 3 bin 260 metrekare büyüklüğündeki arsayı, yaptığı plan değişikliği ile emniyet hizmet alanına dönüştürdü. Kepez Belediyesi, ilçenin doğu mahallelerinin emniyet hizmet alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik imar çalışmasını gerçekleştirdi.
Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Güneş Mahallesi’nde, plan işlevi TEK indirici merkez alanı olan 3 bin 260 metrekare büyüklüğündeki arsayla ilgili plan değişikliği önerisi hazırladı.Hazırlanan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile TEK indirici merkez alanı plan işlevi, resmi kurum alanı olarak değiştirildi.

“Yatırım kararı olmayınca plan işlevi değiştirildi”
Bölgeye kalıcı bir karakol binası yapılmasını sağlayacak olan öneri plan değişikliği Kepez Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu. Plan değişikliğine konu parsel, Toptancı Hal Caddesi ile 2371 Sokak üzerinde bulunuyor.
CK Enerji Akdeniz Elektrik Şirketi de, söz konusu parsel üzerinde bir yatırım kararırın bulunmadığını resmi yazı ile Kepez Belediyesi’ne iletti.

“Karakol binası planı mecliste onaylandı”
Bölgede emniyet hizmet alanının bulunmaması ve bölgedeki asayişin sağlanması ihtiyacından dolayı tek indirici merkez alanında plan değişikliği yapılması talep edildi. CK Enerji Akdeniz Elektrik Şirketi’nin yatırım kararının bulunması ve bölgedeki emniyet hizmet alanı eksikliğinin karşılanabilmesi amacıyla imar planı değişikliği hazırlandı.
Plan değişikliği de, Kepez Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısında oy birliği ile kabul edildi. Plan değişikliği ile 3 bin 737 metrekare emniyet hizmet alanı üretilmiş oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, onaylanmasından sonra plan değişikliği kesinleşmiş olacak.

“Her zaman Emniyet Teşkilatımızın yanındayız”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yıllarca atıl halde bulunmasından dolayı çevre kirliği oluşturan bir arsayı, plan değişikliği ile yatırım yapabilir hale getirdiklerini söyledi.
Mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözmeleri sonucu bölgede gecekonduların yerine modern konutların yapılmaya başlandığını belirten Başkan Tütüncü, “Bölge modern konutları, okulları, sosyal tesisleri tamamlanan alt ve üst yapı hizmetleriyle, yeşil alanlarıyla güzelleşiyor ve şehirleşiyor. Şehirleşen bölgemizin kamu tesisi taleplerini karşılamaya yönelik çalışmaları da yapıyoruz. Bilindiği üzere bölgede bulunan Kepez Polis Merkezi’miz, ihtiyaçlara cevap veremeyen küçük bir binada hemşehrilerimize asayiş hizmeti sunuyor. Yaptığımız plan değişikliği her zaman yanlarında olduğumuz Emniyet Teşkilatımız için modern ve güvenli bir karakol binasının yapılabileceği bir arsayı üretmiş olduk. Şimdi de, devlet, belediye ve hayırsever işbirliği ile karakol binasının bölgeye yapılmasını sağlamak için çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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