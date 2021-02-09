Turistlerin dalgaya rağmen deniz keyfi

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Alanya'da turistler rüzgarlı havaya aldırış etmeden gün boyu deniz keyfi yaşadı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Antalya'da Şubat ayında bile denize girilebiliyor. Turistler, Alanya İncekum Plajı'nda rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden gün boyu denizin tadını çıkarttı. Denize giren Filistinli turist ise "korona yok, korona yok" diye tekrar ederek, Türkiye'nin tatilciler için gerekli önlemleri aldığını belirtti.

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