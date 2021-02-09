Süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini, uyuşturucu almak için çalmışlar (2)

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İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 131 fıskiyeyi çalıp satan Doğuş ve Sezer Kalın kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doğuş ve Sezer Kalın, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-02-09 14:36:50



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