Alanya Belediyesi’nin imar düzenlemesi meclisten geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis oturumunda, Alanya Belediyesi’nin hazırladığı ve İlçe’nin kontrollü yapılaşmasına temel olacak imar planlarına ilişkin plan hükümlerinin tamamının revize edilmesi kapsamında düzenlemeler, oybirliği ile onaylandı.

Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İlçe bütününün kontrollü yapılaşmasının temelini oluşturacak, Alanya merkez mahalleleri ile Avsallar, Cikcilli, Çıplaklı, Demirtaş, Emişbeleni, Güzelbağ, İncekum, Kestel, Kargıcak, Konaklı, Mahmutlar, Oba, Okurcalar, Payallar, Tosmur ve Türkler Mahalleleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin plan hükümlerinin tamamının revize edilmesi kapsamında düzenlemeler, Antalya Büyükşehir Meclisi’nde oybirliği ile onaylandı.



Alanya Belediyesi bayındırlık ve imar hizmetlerinde hız kesmeyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis oturumunda onaylanan ve oy birliği ile kabul edilen bu revizyon sonrasında, Alanya Belediyesi bayındırlık ve imar hizmetlerinde hız kesmeyecek. İlçe sınırları içerisinde imar planı bulunan alanlarda onaylanan bu imar planı hükümleri revizyonu ile beraber, yapılaşmaların sorunsuz şekilde devam edeceği açıklandı.



Revize edilerek onaylandı

Plan hükümlerinin tamamının revize edilmesi kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümleri değişikliği, Alanya Belediye Meclisince 03.11.2020 tarih 255 sayılı karar ile onaylanmıştı. Söz konusu değişiklik Antalya Büyükşehir Belediyesince değiştirilerek dün gerçekleştirilen meclis toplantısında oy birliği ile onaylandı.

Revizeyle birlikte kontrollü yapılaşmanın önü açıldı

Plan hükümlerinin tamamının revize edilmesi kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümleri değişikliği ile yüksek katlı yapılaşmalarda bina taban alanlarını ilgilendiren düzenlemeler ve çatı kullanımlarında ortak alanlarda yapılaşmalara ilişkin hükümler gibi plan hükümleri düzenlenirken, farklı mimari çözümlemeler için şaşma kat uygulaması ve bahçeli blok yapılaşmalarında açık ve kapalı çıkmaların önünü açan plan hükümleri gibi düzenlemeler, oybirliği ile onaylandı.

Başkan Yücel önemli revizyon kararı için teşekkür etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem Alanya Belediyesi personeline hem Alanya Belediyesi Meclis üyelerine hem de Antalya Büyükşehir Meclis üyelerine revize oylaması için teşekkür etti. Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’müz tarafından hazırlanan, önce Alanya Belediye Meclisimizde onaylanan bugün de Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis oturumunda oy birliği ile onaylanan kararla birlikte Alanya’mızın tamamında kontrollü yapılaşmanın temeli atıldı. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümleri değişikliğinde emeği geçen değerli Meclis üyelerine ve ekibime teşekkür ediyor, Alanya’mız adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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