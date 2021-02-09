D 400 kara yolunda kontrollü patlama yapıldı Yol kenarındaki kayalara açılan 20 deliğe patlayıcı döşendi Patlamayla birlikte dev kayalar yola devrildi

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Antalya Mersin D400 karayolunda geçtiğimiz haftalarda meydana gelen göçüğün onarım çalışmaları çerçevesinde kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftalarda meydan gelen heyelan sebebiyle Antalya Mersin D400 kara yolunda göçük meydana geldi. Ara ara faaliyet gösterilen çalışmalar tam olarak bugün 08.00 itibari ile Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde başladı. Trabzon’dan gelen ROCK isimli delgi makinesi kaya üzerinde delikler açtı. Yaklaşık 20 adet açılan deliklerin içerisine ekiplerce patlayıcı yerleşilmesinin ardından kontrollü bir şekilde patlatma yapıldı. Çalışmalar sonucunda meydana gelebilecek tehlikeler ve insan güvenliği açısından Antalya Mersin D400 kara yolu tahmini 3 gün kapalı olması bekleniyor.

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