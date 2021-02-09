Rus turiste silah göstererek telefonunu gasp eden 4 kişi tutuklandı

Antalya’da, dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus turiste silah gösterip korkutarak cep telefonunu gasp eden 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece birden fazla kişi ile birlikte silahlı yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü için tek başına dağ yoluna çıkan Rus turist Oolesia Fedarova’nın (35) yanına kimliği belirsiz bir erkek gelerek cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova’nın talebini geri çevirmesi üzerine şüpheli şahıs, hemen yakın mesafedeki otomobilde bekleyen arkadaşını işaret etti. Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belindeki silahı Fedaravo’ya gösterdi. Neye uğradığını şaşıran Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. Telefonu alan 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Fedarova, çevredeki bir iş yerinden yardım talebinde bulundu. İş yerindekiler, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameraları neticesinde şüphelileri tespit ederek, adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, Rus turiste cep telefonu teslim edildi.

Olayın şüphelileri K.G., Ö.O., A.D. ve A.Y. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece “Birden Fazla Kişi ile Birlikte Silahlı Yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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