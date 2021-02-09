Kemer’de fiyat denetimi

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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Korona virüs salgınına karşı ilçe dahilinde bulunan bakkal ve marketlere yönelik fiyat kontrol denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik incelemeler yapılırken, fiyat etiketleri de kontrol edildi. Reyonda bulunan ürünlerle kasadan geçirilen ürünlerin fiyat karşılaştırmaları yapıldı.

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