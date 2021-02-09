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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kanalına düşen köpek insan zinciriyle kurtarıldı

İHA

Su kanalına düşen köpek insan zinciriyle kurtarıldı

Antalya’da su kanalına düşen köpek, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.
Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kanalına 16.30 sıralarında bir sokak köpeği düştü. Durumu fark eden Murat Tokmak ve arkadaşları, hemen insan zinciri oluşturarak kanala indi. Tokmak ve arkadaşları kanalda kurtarılmayı bekleyen köpeği boynundan tutarak yukarı çıkarttı.
Cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşlarsa, duyarlı davranışı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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