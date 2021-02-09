30 bin TL değerinde 150 saat çaldı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da 30 bin TL değerinde 150 saati çaldığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan M.S., tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.D.´ye ait, Kışla Mahallesi´nde bulunan saat dükkanından kapısı zorlanarak 30 bin TL değerinde 150 saatin çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma ve kamera incelemelerinin ardından şüpheli M.S. yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

Polis ekipleri, çalınan saatlerden buldukları 75´ini sahibine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-02-09 20:09:33



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