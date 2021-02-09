Serik´te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)

7 AY ÖNCE EVLENEN GENÇ ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Serik´te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş´in geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Harun Can Ateş´in oto yıkama işi yaptığı, Sevgi Ateş´in ise Serik Belediyesi´nde çalıştığı belirtildi. Sevgi Ateş´in hamile olduğu da kaydedildi.
BAŞSAĞLIĞINA GİDERKEN KAZA YAPTILAR
Yapılan inceleme sonucunda kazada yaşamını yitiren diğer 3 kişinin de kimliği belirlendi. Buna göre ölenlerin Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em olduğu tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin yakın akraba oldukları ve bir tanıdıklarına başsağlığına gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-02-09 21:54:29
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