Serik´te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (3)

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CENAZELER ANTALYA´YA GÖNDERİLDİ

Antalya´nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşamını yitiren Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Mehmet Ali Em, Sevda Em ve Gülsüm Em´in cenazeleri yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-02-10 00:16:44



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