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'Turizm çalışanları sezon öncesi aşılansın' çağrısı

DHA

'Turizm çalışanları sezon öncesi aşılansın' çağrısı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE´nin turizmdeki rakiplerinden Yunanistan'ın turizm çalışanlarını aşılamaya başladığı yönündeki haberler üzerine Türk turizmciler, turizm çalışanlarına yönelik aşı programının şimdiden açıklanmasının misafir tercihi açısından çok önemli olacağını belirtti. Sektör temsilcileri, sezon öncesi turizm çalışanlarının aşılanması çağrısında bulundu.
Koronavirüs salgınının tüm dünyada geçen yıl 1 milyarın üstünde turist ve 1.2 trilyon dolar civarında gelir kaybına yol açtığı turizm ve seyahat endüstrisinde, dünyanın önde gelen turizm ülkeleri arasında 2021 yılında büyük rekabet bekleniyor. Ekonomisi turizme bağlı veya büyük önem taşıdığı ülkelerin 2021 yılı için en önemli adımı 'aşı' olacak.
YUNANİSTAN'DA BAŞLADI HABERLERİ
Uluslararası medyada geçen hafta 'Yunanistan turizm çalışanlarını aşılamaya başladı' haberleri birçok rakip ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yankı buldu. Turizm sektörü temsilcileri Türkiye'nin de bir an önce turizm çalışanlarına yönelik aşı programının açıklanması için çağrı yaptı.
ÖNCELİKLERE SAYGI
Pandemi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada öncelikli konunun doğal olarak toplum sağlığı olduğunu belirten Alternatif Turizm işletmeleri Birliği (ATİB) Başkan Yardımcısı İsmail Arık, aşıda sağlıkçılar, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, kronik hastalıkları olanlar ve 65 yaş üstü gibi öncelikleri saygıyla karşıladıklarını söyledi.
MİSAFİR TERCİHİNİ ETKİLER
Ancak pandemi sonrası normalleşmenin hızlanması ve ülke ekonomisinin hızla normale dönmesi için turizm sektörünün de herkesin kabul edeceği çok önemli bir konu olduğuna işaret eden Arık, bu konuda doğru atılacak her adımın misafir tercihlerini ve dünya turizmindeki yerimizi belirleyecek kilometre taşları olabileceğini açıkladı.
AŞI PROGRAMI AÇIKLANMALI
Türkiye'de turizm çalışanlarının öncelikli aşılanması veya aşılama programının şimdiden açıklanması gerektiğini belirten Arık, "Yunanistan turizm çalışanlarını öncelikli aşılama kararı alarak bu fırsatı elimizden aldı. Kazanç fırsatını kaçırdık, artık kaybetmemek için turizm çalışanlarını öncelikli aşılama aksiyon planı acilen dünyaya duyurulmalı" diye konuştu.
GÜNDEM AŞI
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) ve ATİB iş birliğiyle düzenlenen toplantıda da aşı konusu gündeme geldi. Toplantıda aşılama konusunda turizm çalışanlarının da öncelik listesine alınması gerekliliği konuşuldu. ATİB Başkanı Cem Karaca, "Özü ve ürünü insan olan turizm sektöründe hizmet veren ve hizmet alanlar doğrudan etkileşim halinde olmak zorunda" dedi.
GÜVENİ ARTIRIR
Covid-19 aşısının turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı mart, nisan aylarında tamamlanmasını umut ettiklerini anlatan Karaca, "Turizm sektörü çalışanlarının bu dönem öncesinde aşılanması, yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerin güvenini artırarak, içini rahatlatacak, misafir seyahat kararı verirken ülkemizin tercih ihtimali çok daha fazla olacaktır. Çok etkili olduğunu düşündüğümüz Güvenli Turizm Sertifikası, 'Öncelikli aşılanmış turizm çalışılanları' kararıyla taçlanacaktır" ifadelerini kullandı.
SEZON ÖNCESİ AŞI TALEBİ
Turizm çalışanlarının sezon öncesinde aşılanmasının uluslararası pazarlamaya büyük ve önemli etkisi olacağını ifade eden TÜRSAB Akdeniz BTK Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Turgut, devlet politikası olarak duyurulmuş ve uygulanmış bir proje olarak ülkemizin tercih ihtimalini önemli oranda artıracağını kaydetti.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmdeki en önemli hedefin geçen yılki rakamların üzerine çıkmak olduğunu belirterek, "Aşılanmayı biz de çok yakın takip ediyoruz, ülkelerde turizm hareketinin başlaması için de son derece önemli bir nokta. Bizler de önceliklerden sonra, sektör için talebimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ilettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-02-10 08:16:30

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