FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 24. randevuda Antalyaspor'da hedef kupada yarı final

FT Antalyaspor ile DG Sivasspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’yle birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in ikinci yarısındaki çıkışını devam ettiren FT Antalyaspor, son 8 haftada yenilgi yüzü görmedi. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda başarılı bir grafik çizen Antalyaspor’da hedef çeyrek finalde DG Sivasspor’u eleyerek yarı finale yükselmek. Kupada perşembe günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ve Mert Yılmaz haricinde eksik bulunmuyor.

Kupaya 4. turdan katılan FT Antalyaspor, Pendikspor'u 20, 5. turda ise Boluspor'u 10'lık skorla geçerek son 16 turuna kalmıştı. Bu turda rakibi Bursaspor olan kırmızıbeyazlılar deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 30 kazanıp, çeyrek finale yükseldi. Güney ekibinin çeyrek finaldeki rakibi ise DG Sivasspor oldu.

Geçen sezon kupada yarı finale yükselen kırmızıbeyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'a 10 ve 40'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etmişti. Akdeniz ekibi rakibini geçerse tarihinde 5. kez kupada yarı finale kalmış olacak.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 23 mücadelede Antalyaspor’un 9 Sivasspor’un 8 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşma ise berabere bitti. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 00 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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