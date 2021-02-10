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Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar İki grup arasında çıkan tartışma, sokağa taştı, öfkeli bir grup sopayla saldırdığı park halindeki aracın cam ve farlarını indirdi

İHA

Öfkelerini park halindeki araçtan çıkardılar İki grup arasında çıkan tartışma, sokağa taştı, öfkeli bir grup sopayla saldırdığı park halindeki aracın cam ve farlarını indirdi

Antalya’da iki grup arasında çıkan tartışma sonrası, öfkesi dinmeyen taraf park halindeki otomobile sopalarla saldırdı. Aracın cam ve farlarını parçalayan grup, ardından bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün akşamı Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Sokağa taşınan tartışmada öfkesi dinmeyen 56 kişilik gruptan iki kişi, karşı tarafın olduğu belirtilen park halindeki bir araca sopalarla saldırdı. Aracın cam ve farlarını parçalayan şahısları, yanındakiler zorla sakinleştirdi.
Grup ardından otomobille olay yerinden ayrılırken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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