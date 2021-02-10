Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (2)

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CENAZELER MORGDAN ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki ayrı araca alınan cenazeler toprağa verilmek üzere Serik ilçesine doğru yola çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇBülent TATOĞULLARITolga YILDIRIM

2021-02-10 12:43:10



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