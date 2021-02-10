Kepez’e yeni spor tesisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kepez Belediyesi işbirliğiyle ilçeye üçüncü spor tesisi kazandırılıyor. Bakanlık, Kepez Belediyesi’nin Baraj Mahallesi’nde tahsis ettiği arsaya spor salonu inşa edecek.

Başkan Tütüncü, bugüne kadar ilçedeki 4 okulun bahçesine spor salonu, 11 mahalleye de semt spor sahası inşa etti. Kepez Belediyespor Kulübü’nün imkânlarıyla da binlerce çocuk ve genç birey sporla buluşturuluyor.Amatör spor kulüpleri için Varsak bölgesinde suni çim antrenman sahası inşa eden Kepez Belediyesi, kamu eliyle ilçeye spor tesislerinin yapılabilmesi için de arsalarını yatırıma açıyor.Kepez Belediyesi, bu amaçla mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdüğü arsaları da, aldığı meclis kararıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ediyor.



Bakanlıkbelediye işbirliğinde ilçeye 4 tesis

Belediyenin arsa tahsisi, Bakanlığın yatırımıyla ilçede gençlere yönelik üç tesisin yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlandı. Kültür Mahallesi’nde, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Kuzeyyaka Mahallesi’nde sentetik çim futbol sahası ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde çok amaçlı spor salonu çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu.

Bakanlık ve belediye arasındaki işbirliğinin neticesinde ilçeye bir spor tesisi daha geliyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Baraj Mahallesi’ndeki spor alanının, butik spor salonu yapılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilmesini talep etti.



Belediye spor salonu için arsasını tahsis etti

Kepez Belediyesi de, Baraj Mahallesi’nde, 1\1000 ölçekli imar planında spor alanı olan belediyenin mülkiyetindeki parselin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis etti. Tahsis, Kepez Belediye Meclisi’nin onayından da geçti.

Bakanlık, tahsis edilen arsa üzerine çok amaçlı bir spor salonu inşa edecek. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de, mimari projesi hazır olan spor salonunun inşasını, bu yıl içerisinde başlatmayı planladıklarını kaydetti.

Başkan Hakan Tütüncü’nün, ilçenin doğusundaki mahallelerde yaşayan çocuklara ve gençlere sözü olan spor salonunun içerisinde nizami ölçülerde basketbol (28x15) ile voleybol (9x18) sahası olacak.Zemin spor PVC zemin kaplamadan yapılacak olan salonda iki adet sporcu soyunma odası, 1 adet engelli soyunma odası, hakem ve antrenör soyunma odası ile soyunma odalarında duş, lavabo ile wc bulunacak. Engelli seyirciye yönelik wc ile bay ve bayan seyirciler için wc ve lavabonun yer alacağı salonda tek sıralı 96 adet seyirci koltuğu olacak.İnşaat alanı 900 m2 olan spor salonunun en yüksek noktası 10 metre 55 cm.



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