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Güzelleşmek isterken yüzünde yanıklar oluşan kadın: "Gelin adaylarını görünce insanın psikolojisi bozuluyor" Gelinlik satan iş kadını Aslı İlhan: "Hemen bir açıklama yapıp ‘böyle değildim’ demek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle değildim" "Benim de öyle bir cildim vardı ama şu an öyle bir şey yok" "İşlemimi salon sahibi yapıyordu ve o ara telefonda sevgilisiyle kavga ettiği için hangi kremi alacağını şaşırıp yüzüme asit döktü" "Yüzümün önceki fotoğrafları onlarda, sonrasının fotoğrafları bende, karakolda ve avukatımda"

İHA

Güzelleşmek isterken yüzünde yanıklar oluşan kadın: "Gelin adaylarını görünce insanın psikolojisi bozuluyor" Gelinlik satan iş kadını Aslı İlhan: "Hemen bir açıklama yapıp ‘böyle değildim’ demek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle değildim" "Benim de öyle bir cildim vardı ama şu an öyle bir şey yok" "İşlemimi salon sahibi yapıyordu ve o ara telefonda sevgilisiyle kavga ettiği için hangi kremi alacağını şaşırıp yüzüme asit döktü" "Yüzümün önceki fotoğrafları onlarda, sonrasının fotoğrafları bende, karakolda ve avukatımda"

Antalya’da sosyal medya üzerinden gördüğü ilanı sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan iş kadını Aslı İlhan (42), gelinlik satan işyerinde gelin adayları görünce psikolojisinin bozulduğunu söyledi. İlhan, “Onların o berrak yüzünü görünce insanın psikolojisi bozuluyor. Benim de öyle bir cildim vardı ama şu an öyle bir şey yok. Hemen bir açıklama yapıp ‘böyle değildim’ demek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle değildim” dedi.
Antalya’da yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 4 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleyen ve reklama aldanan genç kadın, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu. Burada iddiaya göre, salon sahibi sevgilisiyle tartışırken yanlış bir işlem yaptı ve İlhan’ın yüzünde yanıklar oluştu, su toplamaları meydana geldi. Bunun ardından İlhan’ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı. Fakat yüzünde iyileşme olmadığını gören İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı. Genç kadının yüzü bu sefer daha da kötü hale geldi. İki salondan da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi. Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi. Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden genç kadın, yüzünün eski haline gelmesi için sağlık merkezine başvurdu. İki salondan yapılan işlemler için şikayetçi olan İlhan, konuyu savcılığa taşıdı.

Sevgili tartışması yüzünden olduğu iddiası
Şu anda eski yüzünü kazanmak için tedavi gören Aslı İlhan, gelinlik sattığı işyerine uzun bir aradan sonra gelmeye başladı. Yüzündeki izlerin halen durduğunu aktaran İlhan, yüzünün bu hale gelmesindeki sebebin güzellik salonundaki sevgili tartışmasından kaynaklandığını iddia etti. İlhan, “İşlemimi salon sahibi yapıyordu ve o ara telefonda sevgilisiyle kavga ettiği için hangi kremi alacağını şaşırıp yüzüme asit döktü. Çok acı olmaması gerekiyordu ama acı iyice artmaya başlayınca kalktım. Canım çok yanmıştı.” dedi.

“Gelin adaylarının berrak yüzünü görünce psikolojim bozuluyor”
İlhan, yaşananlar sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve işyerine gelen gelin adaylarını görünce eski yüzünü hatırlayarak çok üzüldüğünü dile getirerek, “Onların o berrak yüzünü görünce tabii ki insanın psikolojisi bozuluyor. Benim de öyle bir cildim vardı ama şu an öyle bir şey yok. İyileşme süreci de çok uzun. Pandemi için maske kullanıyoruz ama benim daha çok yüzümdeki lekeleri kapatmak için etkili oluyor. İşyerime gelip bana
öylesine baktıklarında lekelerime bakıyorlarmış gibi hissediyorum ve moralim bozuluyor. Hemen bir açıklama yapıp ‘böyle değildim’ demek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle değildim” ifadelerini kullandı.

“Öncesinin fotoğrafları onlarda, sonrasınınki avukatımda”
Karşı tarafın iddiaları kabul etmediğini ve kendisine ait fotoğrafları düzenleyerek sosyal medyadan paylaştığını ileri süren İlhan, “Salona gittiğimde ilk olarak fotoğraf ve video çekimi olmuştu. Onlar 2 sayfada da yer aldı. Öncesini paylaştılar ama sonrasını paylaşmadılar. Öncesinin fotoğrafları onlarda, sonrasının fotoğrafları bende, karakolda ve avukatımda” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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