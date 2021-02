Antalya’da İngiltere mutasyonlu virüse yakalanan hasta tespit edildi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “Hastamız Türk. Takip edeceğiz”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya’daki bir Covid19 hastasında virüsün İngiltere mutasyonunu tespit ettiklerini belirterek, “Hastamız Türk vatandaşı. Takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

Çin'den getirilen Sinovac firmasının testlerine gönüllü olarak katılıp ilk aşı olanların arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vücudundaki antikor düzeyine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşının ilk dozundan 1 ay sonrası antikor seviyesinde yükselme görüldüğünü aktaran Özkan, “Herhangi bir yan etkisi olmadı, sonraki süreçte antikorlarımızda bir hayli yükseldi. Ne kadar etkili zamanla anlayacağız. Ancak şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntı olmadı.” dedi.



“Aşının etkili olduğunu düşünüyoruz”

Türkiye’de uygulanan inaktif aşının korona virüse karşı etkili olduğunu belirten Özkan, mutasyonlu virüste ise aşıların etkinliği için net bir şey söylemenin henüz erken olduğunu söyledi. Özkan, “Şu etapta bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Ancak mutasyonlu virüsün neresinde olduğu, ne kadar yeri etkiledi bu çok önemli. Şu an için herhangi bir sıkıntı varmış gibi durmamakla beraber bunu zamanla anlayacağız. Şu an bir şey söylemek için çok erken” ifadelerini kullandı.



“İngiltere mutasyonlu hastamız Türk”

Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nde virüsün İngiltere mutasyonuna yakalanan bir hasta tespit ettiklerini de açıklayarak, “Hastamız Türk vatandaşı. Bunu takip edeceğiz. Bildiğimiz suştan ne farkı var, tedavide değiştirilmesi gereken bir şeyler var mı? Tek bir hasta bununla yeterli olmamakla beraber bizim için ufak da olsa bir gösterge olacak” diye konuştu.



“Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor”

Vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya davet eden Özkan, “Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu mutasyonun daha hızlı yayılımı söz konusu. Bu anlamda aşıyla beraber elbette kısıtlamaların devam etmesi gerektiği, insanların maske, mesafe kuralarına eskisinden daha çok riayet etmeleri çok önemli. Bu bir süreç ve dünyanın neredeyse yüzde 60’ının aşılı olması gerekiyor. Bu da bir zaman alıyor ve bu zaman içerisinde hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Aşı ile beraber kurallara riayet etmek şu an için tek silahımız. İnşallah dünyadaki bütün aşılar bu suşa da etkilidir.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.