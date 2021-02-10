Alanya’da 18 yaşındaki Esra 6 gündür kayıp

Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 gün önce ailesi uyuduğu sırada eşyalarını alıp evden ayrılan Esra Dümen’den haber alınamıyor.

Alanya’nın Elikesik Mahallesi’nde yaşayan Esra Dümen (18), geçen Perşembe günü saat 00.00 sıralarında iddiaya göre ailesinin uyuduğu esnada eşyalarını alarak evden çıktı. Eve dönmeyen genç kızdan haber alamayan ailesi, çevrede aramalarına rağmen bulamayınca durumu jandarma ve polise bildirdi.



“Hayatından endişe ediyorum”

Kayıp genç kızın annesi Hacer Dümen, kızlarının bir an önce bulunmasını istedi. Dümen, “Kızımızdan hiçbir şekilde haber alamadım ve hayatından endişe ediyorum. Lütfen gören, duyan olursa bize bilgi versin” dedi.

Kızlarının bir an önce bulunması için yardım isteyen aile, kızlarını görenlerin 0 552 476 81 90 numaralı telefona bildirmelerini istedi. Ekiplerin şu ana kadar yaptığı çalışmalarda kayıp kızın izine rastlanılmadı.

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