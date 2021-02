Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)

MUTLULUKLARI YARIM KALDI

Serik'te, kazada yaşamını yitiren Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinin, doğacak olan bebekleri nedeniyle yaşadıkları sevincin görüntülerini paylaştıkları ortaya çıktı. Sevgi Ateş'in eşine hamile olduğunu müjdelemek için bir sürpriz hazırladığı ve bunu da klip haline getirdiği öğrenildi. Görüntüde eşinin kendisine bir kutu içerisinde bebek müjdesi verdiği anlarda görülen Harun Can Ateş'in yaşadığı mutluluk, eşinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başka bir görüntüde ise çiftin bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek amacıyla düzenlenen partide yaşadıkları mutluluk yansıdı. Çift içerisine renkli konfeti konulmuş balonu patlatarak, çocuklarının cinsiyetini öğrendikleri anlarda birbirine sarılıp kutlama yaptı. Çiftin bebeklerinin ultrason fotoğrafını birlikte tutarak çektikleri diğer bir görüntü ise görenlerin yüreğini burktu. Yıllardır süren aşklarını dünyaya gelecek bebekleriyle ikiye katlamaya hazırlanan Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinin, ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇBülent TATOĞULLARITolga YILDIRIM

2021-02-10 17:12:26



