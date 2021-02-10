ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı

İHA

ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı

Covid19 salgını nedeniyle açılışı ertelenen ALKÜ Spor Kulübü Merkezi için pandemi kuralları çerçevesinde açılış töreni düzenlendi.
Salgın sebebiyle davetli sayısının sınırlı tutulduğu açılış törenine katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Sportif anlamda hentbol branşında bölgesel lige katılarak yapılan müsabakalarda namağlup şampiyon olan ALKÜ Spor Kulübü Hentbol takımımızın 2. ligde mücadele etme imkanını elde etmiştir. Kısa zamanda elde edilen bu başarının, gelecekte de elde edilecek başarıların habercisi olduğuna inanıyorum” dedi. Kulüp branşlarını genişletmek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Kalan, “Ragbi ve Beyzbol takımlarını Kulüp bünyesinde kurmak için Türkiye Ragbi ve Türkiye Beyzbol Federasyon Başkanları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

“Yardım kampanyalarına öncülük ettik”
ALKÜ Spor Kulübünün kurulduğu günden bu yana sosyal yardımlaşma kapsamında aile ve çocukları destekleyen yardım kampanyasına öncülük ettiğini söyleyen Rektör Kalan, “ALKÜ Spor Kulübümüz, gençlerimizin bedenen ve zihnen sağlıklı, milli kültür ve değerlerine sahip çıkan, ahlaki yönden kendini geliştiren, keşfeden, kendisine ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemekte, bu amaçla eğitim merkezli spor, sosyal proje ve faaliyetler yürütmekteyiz” diye konuştu.

"Birçok sportif faaliyet yapılacak”
Kulüp içinde bir çok faaliyetin gerçekleşeceğini belirten Rektör Kalan, “ALKÜ Spor Kulübümüz gençlerimizin doğayı sevmesi, koruması, zorlu yaşam koşullarını öğrenme becerisi kazanmalarında katkı sağlayan izcilik faaliyetleri, doğa yürüyüşleri, kamp organizasyonları, futbol, basketbol, okçuluk, judo, tenis gibi daha birçok farklı spor branşlarında üniversitemizin spor uzmanlarının desteği ile üniversiteli gençlere, Alanya’mızın çocuk, genç ve ailelerine etkinlik ve eğitimlerle daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Sanatsal faaliyetlerde olacak”
Kültür ve sanatsal alanlarda faaliyetler yapacaklarını söyleyen Rektör Kalan, “ALKÜ Spor Kulübümüz sosyal ve sportif çalışmalarının yanında gençlerimize, çeşitli sanat dallarında gerçekleştirecekleri sosyal aktivite ve projelerle ilgili çalışma alanlarını genişletmek ve onlara bu konularda çeşitli imkanlar sağlamak; sevgi, dostluk, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin korunduğu bir bilinç ortamını sağlayarak kültür sanat alanlarında da çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerimizin gerçekleşmesi için kurulan Kulübümüzün çalışma merkezimizin, ALKÜ Ailesine ve Spor Kulübüne hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
YEREL HABERLER Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk ...
Manavgat’ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat’ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi
Kargoya verilen blender cihazının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı Operasyonun gözbebeği narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kargoya verilen blender cihazının içinden 1 kilo ...
Covid-19, akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin: "Tedavi gören hastaların taburculuk sonrası dispne, öksürük, göğüs ağrısı şikayetlerinin devam ettiğini biliyoruz"
YEREL HABERLER Covid-19, akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir Göğüs ...
Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki reklamlarına kandım (2)
YEREL HABERLER Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki ...
Antalya’da FETÖ\PDY operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ\PDY operasyonu: 11 gözaltı
Samanyolu TV’nin teknik sorumlusu Antalya’da yakalandı
YEREL HABERLER Samanyolu TV’nin teknik sorumlusu Antalya’da ...
ATSO Başkanı Çetin: "Antalya ekonomisinin toparlanması için bankalara büyük iş düşüyor"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Antalya ekonomisinin ...
Ailesi uyurken evden çıkan Esra'dan 6 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Ailesi uyurken evden çıkan Esra'dan 6 gündür haber ...
Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı Pazarcı esnafı internetten alışveriş yapan vatandaşa seslendi: “Lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım, pazar esnafı olarak çok mağduruz”
YEREL HABERLER Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az ...
Alanya’da 18 yaşındaki Esra 6 gündür kayıp
YEREL HABERLER Alanya’da 18 yaşındaki Esra 6 gündür kayıp
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (3)
YEREL HABERLER Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk ...
Konyaaltı Sahili'nde fok balığı heyecanı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde fok balığı heyecanı
Taziye ziyaretine giderken hayatını kaybeden 6 akraba gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Taziye ziyaretine giderken hayatını kaybeden 6 akraba ...
Antalya’da İngiltere mutasyonlu virüse yakalanan hasta tespit edildi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “Hastamız Türk. Takip edeceğiz”
YEREL HABERLER Antalya’da İngiltere mutasyonlu virüse yakalanan ...
Alanya Belediyesi kreş projesi için ilk kazmayı vurdu
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi kreş projesi için ilk kazmayı vurdu
Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki reklamlarına kandım
YEREL HABERLER Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki ...
Gözün sinsi düşmanı 'Sarı Nokta' hastalığına dikkat Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Ayhan Tuzcu: "50 yaşın üzerinde sık görülen sarı nokta hastalığı, görme kaybına neden olabilir"
YEREL HABERLER Gözün sinsi düşmanı 'Sarı Nokta' hastalığına ...
Aşırı sıcaklar Antalya’nın dünyaca ünlü portakalını üç kat büyüttü Neredeyse hentbol topu büyüklüğüne ulaşan Finike 'Washington’ cinsi portakalın tane ağırlığı 1 kiloya kadar ulaştı
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklar Antalya’nın dünyaca ünlü portakalını ...
Antalya'da, 65 yaş üstü sahile akın etti
YEREL HABERLER Antalya'da, 65 yaş üstü sahile akın etti
Antalya'da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları köklerinden söktü
YEREL HABERLER Antalya'da kimliği belirsiz kişiler, ağaçları ...
Kemer'de online psikolojik danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Kemer'de online psikolojik danışmanlık hizmeti
İmar Yönetmeliği Taslağı ortak akılla son şeklini alıyor
YEREL HABERLER İmar Yönetmeliği Taslağı ortak akılla son şeklini ...
Güzelleşmek isterken yüzünde yanıklar oluşan kadın: "Gelin adaylarını görünce insanın psikolojisi bozuluyor" Gelinlik satan iş kadını Aslı İlhan: "Hemen bir açıklama yapıp ‘böyle değildim’ demek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle değildim" "Benim de öyle bir cildim vardı ama şu an öyle bir şey yok" "İşlemimi salon sahibi yapıyordu ve o ara telefonda sevgilisiyle kavga ettiği için hangi kremi alacağını şaşırıp yüzüme asit döktü" "Yüzümün önceki fotoğrafları onlarda, sonrasının fotoğrafları bende, karakolda ve avukatımda"
YEREL HABERLER Güzelleşmek isterken yüzünde yanıklar oluşan kadın: ...