(ÖZEL) Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı Kemer'de yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı Kemer'de yapılıyor

DHA

(ÖZEL) Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı Kemer'de yapılıyor


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı, 17 ülkeden 180 sporcunun katılımı ile devam ediyor. Organizasyonda, Türkiye olimpik erkek milli aday sporcuları bu yıl Tokyo'da yapılacak olan olimpiyata katılacak sporcu sayısını arttırabilmek Tel Aviv'de düzenlenecek Grand Slam Turnuvası'na hazırlanıyor.
Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir otelde 17 ülkeden 180 sporcunun katılımıyla Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı düzenleniyor. 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota taşıyan ve Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) maç takviminde yer alan Tel Aviv Grand Slam müsabakaları için Olimpik Erkek Milli Aday Takımı ile birlikte 17 ülke judocuları ortak çalışma kampında günde çift antrenman ile çalışmalarına devam ediyor.
'DÖNÜŞLERİ ÇOK GÜZEL ALIYORUZ'
Judo Milli Takım Antrenörü Sinan Sandal, "Burada 180 sporcuyla beraber, federasyonumuzun aldığı olağanüstü önlemler dahilinde yapılan ortak çalışma kampını devam ettiriyoruz. Sporcularımızın kalitesi ortada, aynı kalitede dünyanın her yerinden sporcu geldi buraya ve dönüşleri çok güzel alıyoruz. Çünkü onlar dünyanın başka bir yerinde böyle çalışma ortamı bulamıyor. Federasyonumuz önlemlerini alırken başta herkesin testlerini yaptırıyor, ondan sonra karantinaya alıyor, test sonuçları geldikten sonra antrenmanlara başlanabiliyor. Kaldığımız yerde de sadece judo sporcularına ayrılmış restoranda yemeğimizi yiyoruz. Otelin içerisinde de mesafeye ve temizliğe elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Antrenman yaptığımız salon temizleniyor, ağırlık yaptığımız salonlar temizleniyor ve havalandırılıyor. Federasyonumuza bize bu imkanları sağladığı için ben antrenör olarak teşekkür ediyorum ve bu gelen 17 ülkeden de biz bu dönüşleri alıyoruz. Hepsi federasyonumuza teşekkürlerini bildiriyor" dedi.
'MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM'
Şu anda 5 sporcunun olimpiyatlara gittiğini aktaran Sinan Sandal, "Yani bugün olimpiyat olmuş olsa 5 sporcuyla olimpiyatta yarışabiliriz. 2 sporcumuz ise kota mücadelesi kovalıyor. Şansları yüksek. Takımımıza baktığınız zaman her sıklette birbirinden farklı özelliklere sahip çok başarılı sporcular var, kendilerini kanıtlamış. Tel Aviv'de yapılacak olan Grand Slam Turnuvası bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü olimpiyatlarla alakalı en büyük puanı burası veriyor. Sporcularımızın buradan güzel sonuçlar çıkartacağına inanıyorum. Çünkü uzun zamandan beri yoğun ve disiplinli bir şekilde takımımız çalışıyor. Bu sonuçları Tel Aviv'de ve önümüzdeki Özbekistan ve Tiflis turnuvalarında, ondan sonra da Antalya'da yapılacak Grand Slam turnuvalarında meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
'TEL AVİV'DE ALTIN MADALYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Milli Takım kaptanı ve aynı zamanda olimpiyatlar için kota mücadelesi veren üniversite öğrencisi Mert Şişmanlar (20), şöyle konuştu:
"Ayın 18 ile 20'si arasında Tel Aviv'de yapılacak olan Grand Slam müsabakaları için hazırlanıyoruz. Buradaki atmosferimiz çok güzel. Yabancı sporcular var. Bu zor şartlarda burada çalışma imkanımız var yabancı sporcularla. Gayet de güvenli şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şu anda takımımızın durumu gayet iyi, herkes maç yapmak istiyor, maça gitmeyi istiyor. Şu anda çok iyi antrenmanlar yaparak çok iyi sonuçlarla inşallah Tel Aviv'den döneceğiz. Ben de olimpiyat kotasının ucundayım, Tel Aviv'de alacağım bir madalya beni de olimpiyat kotasının içine atıyor. Zaten takımdaki çoğu arkadaşım kotada. Bu kota seviyesini daha da arttırmayı istiyoruz. İçeri daha fazla sporcumuzun girmesi için çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Şu anda tabii ki Tel Aviv'de altın madalya için çalışıyoruz. Bu yakın olan hedefimiz. Uzak olan hedefimiz aslında uzak değil 6 ay gibi kısa bir süre kaldı tabii ki o da olimpiyatlar. Olimpiyatlar tabii ki çok önemli. Her sporcunun zirve müsabakası olimpiyatlar. Tabii burada her sporcunun istediği gibi bizde orada altın madalya kazanmak istiyoruz. Ülkemize altın madalya ile dönmek istiyoruz."
Milli judocu Mihraç Akkuş, "Öncelikle şimdiki antrenmanlarımız çok güzel. Uluslararası bir ortak çalışma kampı. 15 ülkeden fazla bir katılım var. Kendi sıkletimde çok önemli sporcular var. Benim için ekstra bir avantaj oldu. Takım arkadaşlarımla Tel Aviv'e çok iyi hazırlandık. Tel Aviv'in benim için ekstra bir önemi var. Geçen sene Tel Aviv'de final attım. İnşallah şimdi de Tel Aviv'de altın madalya alıp geri döneceğim" dedi.
'ÇOĞU YERDE BÖYLE KAMPLAR YOK'
İslam Oyunları şampiyonu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan Azerbaycan Judo Milli Takım Kaptanı Nicat Shikhalizade de şöyle konuştu:
"Bildiğiniz gibi bu dönemde virüs ile alakalı çoğu yerde böyle kamplar yok. Bunun için ben Türkiye Judo Federasyonu'na, Türkiye Devlet Bakanlığına teşekkür ederim ki bizim için böyle organizasyonlar düzenlemişler ve bu sayede biz sporcular da buraya gelip çalışabiliyoruz. Bundan sonra da bizi olimpiyat oyunları bekliyor. Bu nedenle de burada toplandık. Tabii ki bütün ülkeler gibi Azerbaycan da olimpiyat oyunlarına çok ciddi şekilde hazırlık yapıyor. Hedefimiz olimpiyat oyunlarına katılmak ve ülkemizi orada layıkıyla temsil etmek ve madalya kazanmak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdman başlangıcı
Salondan genel detay
İdman detayı
Sinan Sandal röportaj
İdman detayı
Sinan Sandal röportaj
İdmandan detaylar
Mert Şişmanlar röportaj
İdmandan detaylar
Mihraç Akkuş röportaj
İdmandan detaylar
Nicat Shikhalizade röportaj
İdmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-02-11 10:24:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alışverişte 'indirim' aldatmacasına dikkat
YEREL HABERLER Alışverişte 'indirim' aldatmacasına dikkat
Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu
YEREL HABERLER Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu
Coğrafi işarette 2020 rekoru
YEREL HABERLER Coğrafi işarette 2020 rekoru
Dağa çıkan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu Oğlundan iyi haber beklerken cesedinin indirildiğini gören anne sinir krizi geçirdi Çocuğun, dağın bir bölümünü arkadaşlarıyla çıktığı diğerlerinin bir süre sonra geri döndüğü ancak küçük çocuğun geri dönmek istemediği ileri sürüldü
YEREL HABERLER Dağa çıkan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre ...
Dağa çıkan çocuğun cesedi bulundu
YEREL HABERLER Dağa çıkan çocuğun cesedi bulundu
ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı
YEREL HABERLER ALKÜ Spor Kulübü Merkezi açıldı
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (4)
YEREL HABERLER Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk ...
Manavgat’ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat’ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi
Kargoya verilen blender cihazının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı Operasyonun gözbebeği narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kargoya verilen blender cihazının içinden 1 kilo ...
Covid-19, akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin: "Tedavi gören hastaların taburculuk sonrası dispne, öksürük, göğüs ağrısı şikayetlerinin devam ettiğini biliyoruz"
YEREL HABERLER Covid-19, akciğerlerde kalıcı hasar bırakabilir Göğüs ...
Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki reklamlarına kandım (2)
YEREL HABERLER Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki ...
Antalya’da FETÖ\PDY operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ\PDY operasyonu: 11 gözaltı
Samanyolu TV’nin teknik sorumlusu Antalya’da yakalandı
YEREL HABERLER Samanyolu TV’nin teknik sorumlusu Antalya’da ...
ATSO Başkanı Çetin: "Antalya ekonomisinin toparlanması için bankalara büyük iş düşüyor"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Antalya ekonomisinin ...
Ailesi uyurken evden çıkan Esra'dan 6 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Ailesi uyurken evden çıkan Esra'dan 6 gündür haber ...
Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı Pazarcı esnafı internetten alışveriş yapan vatandaşa seslendi: “Lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım, pazar esnafı olarak çok mağduruz”
YEREL HABERLER Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az ...
Alanya’da 18 yaşındaki Esra 6 gündür kayıp
YEREL HABERLER Alanya’da 18 yaşındaki Esra 6 gündür kayıp
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (3)
YEREL HABERLER Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk ...
Konyaaltı Sahili'nde fok balığı heyecanı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde fok balığı heyecanı
Taziye ziyaretine giderken hayatını kaybeden 6 akraba gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Taziye ziyaretine giderken hayatını kaybeden 6 akraba ...
Antalya’da İngiltere mutasyonlu virüse yakalanan hasta tespit edildi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “Hastamız Türk. Takip edeceğiz”
YEREL HABERLER Antalya’da İngiltere mutasyonlu virüse yakalanan ...
Alanya Belediyesi kreş projesi için ilk kazmayı vurdu
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi kreş projesi için ilk kazmayı vurdu
Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki reklamlarına kandım
YEREL HABERLER Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki ...
Gözün sinsi düşmanı 'Sarı Nokta' hastalığına dikkat Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Ayhan Tuzcu: "50 yaşın üzerinde sık görülen sarı nokta hastalığı, görme kaybına neden olabilir"
YEREL HABERLER Gözün sinsi düşmanı 'Sarı Nokta' hastalığına ...