(ÖZEL) Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı Kemer'de yapılıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı, 17 ülkeden 180 sporcunun katılımı ile devam ediyor. Organizasyonda, Türkiye olimpik erkek milli aday sporcuları bu yıl Tokyo'da yapılacak olan olimpiyata katılacak sporcu sayısını arttırabilmek Tel Aviv'de düzenlenecek Grand Slam Turnuvası'na hazırlanıyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir otelde 17 ülkeden 180 sporcunun katılımıyla Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı düzenleniyor. 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota taşıyan ve Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) maç takviminde yer alan Tel Aviv Grand Slam müsabakaları için Olimpik Erkek Milli Aday Takımı ile birlikte 17 ülke judocuları ortak çalışma kampında günde çift antrenman ile çalışmalarına devam ediyor.

'DÖNÜŞLERİ ÇOK GÜZEL ALIYORUZ'

Judo Milli Takım Antrenörü Sinan Sandal, "Burada 180 sporcuyla beraber, federasyonumuzun aldığı olağanüstü önlemler dahilinde yapılan ortak çalışma kampını devam ettiriyoruz. Sporcularımızın kalitesi ortada, aynı kalitede dünyanın her yerinden sporcu geldi buraya ve dönüşleri çok güzel alıyoruz. Çünkü onlar dünyanın başka bir yerinde böyle çalışma ortamı bulamıyor. Federasyonumuz önlemlerini alırken başta herkesin testlerini yaptırıyor, ondan sonra karantinaya alıyor, test sonuçları geldikten sonra antrenmanlara başlanabiliyor. Kaldığımız yerde de sadece judo sporcularına ayrılmış restoranda yemeğimizi yiyoruz. Otelin içerisinde de mesafeye ve temizliğe elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Antrenman yaptığımız salon temizleniyor, ağırlık yaptığımız salonlar temizleniyor ve havalandırılıyor. Federasyonumuza bize bu imkanları sağladığı için ben antrenör olarak teşekkür ediyorum ve bu gelen 17 ülkeden de biz bu dönüşleri alıyoruz. Hepsi federasyonumuza teşekkürlerini bildiriyor" dedi.

'MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Şu anda 5 sporcunun olimpiyatlara gittiğini aktaran Sinan Sandal, "Yani bugün olimpiyat olmuş olsa 5 sporcuyla olimpiyatta yarışabiliriz. 2 sporcumuz ise kota mücadelesi kovalıyor. Şansları yüksek. Takımımıza baktığınız zaman her sıklette birbirinden farklı özelliklere sahip çok başarılı sporcular var, kendilerini kanıtlamış. Tel Aviv'de yapılacak olan Grand Slam Turnuvası bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü olimpiyatlarla alakalı en büyük puanı burası veriyor. Sporcularımızın buradan güzel sonuçlar çıkartacağına inanıyorum. Çünkü uzun zamandan beri yoğun ve disiplinli bir şekilde takımımız çalışıyor. Bu sonuçları Tel Aviv'de ve önümüzdeki Özbekistan ve Tiflis turnuvalarında, ondan sonra da Antalya'da yapılacak Grand Slam turnuvalarında meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'TEL AVİV'DE ALTIN MADALYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Milli Takım kaptanı ve aynı zamanda olimpiyatlar için kota mücadelesi veren üniversite öğrencisi Mert Şişmanlar (20), şöyle konuştu:

"Ayın 18 ile 20'si arasında Tel Aviv'de yapılacak olan Grand Slam müsabakaları için hazırlanıyoruz. Buradaki atmosferimiz çok güzel. Yabancı sporcular var. Bu zor şartlarda burada çalışma imkanımız var yabancı sporcularla. Gayet de güvenli şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şu anda takımımızın durumu gayet iyi, herkes maç yapmak istiyor, maça gitmeyi istiyor. Şu anda çok iyi antrenmanlar yaparak çok iyi sonuçlarla inşallah Tel Aviv'den döneceğiz. Ben de olimpiyat kotasının ucundayım, Tel Aviv'de alacağım bir madalya beni de olimpiyat kotasının içine atıyor. Zaten takımdaki çoğu arkadaşım kotada. Bu kota seviyesini daha da arttırmayı istiyoruz. İçeri daha fazla sporcumuzun girmesi için çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Şu anda tabii ki Tel Aviv'de altın madalya için çalışıyoruz. Bu yakın olan hedefimiz. Uzak olan hedefimiz aslında uzak değil 6 ay gibi kısa bir süre kaldı tabii ki o da olimpiyatlar. Olimpiyatlar tabii ki çok önemli. Her sporcunun zirve müsabakası olimpiyatlar. Tabii burada her sporcunun istediği gibi bizde orada altın madalya kazanmak istiyoruz. Ülkemize altın madalya ile dönmek istiyoruz."

Milli judocu Mihraç Akkuş, "Öncelikle şimdiki antrenmanlarımız çok güzel. Uluslararası bir ortak çalışma kampı. 15 ülkeden fazla bir katılım var. Kendi sıkletimde çok önemli sporcular var. Benim için ekstra bir avantaj oldu. Takım arkadaşlarımla Tel Aviv'e çok iyi hazırlandık. Tel Aviv'in benim için ekstra bir önemi var. Geçen sene Tel Aviv'de final attım. İnşallah şimdi de Tel Aviv'de altın madalya alıp geri döneceğim" dedi.

'ÇOĞU YERDE BÖYLE KAMPLAR YOK'

İslam Oyunları şampiyonu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan Azerbaycan Judo Milli Takım Kaptanı Nicat Shikhalizade de şöyle konuştu:

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

