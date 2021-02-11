Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir depoya düzenlenen baskında trafo içine gizlenmiş 50 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Depodaki trafo içinde yapılan aramada, 75 paket halinde 50 kilo 756 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. M.G. ve M.Ç. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-02-11 12:26:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.