Döşemealtı Belediyesinden Çıplaklı Mahallesine yeni yol

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

2020 yılı Nüfus sayımında yüzde 5.33 oranla nüfusu en çok artan ilçe olma özelliğini taşıyan Döşemealtı’nda aynı anda bir çok mahallede yeni yol açma çalışmasının yanı sıra, asfalt yama, parke yol yapımı ve eskiyen yolların onarım çalışmalarını sürdürülüyor.

Hızla artan nüfus ve yeni ve modern yerleşiminin devam ettiği Döşemealtı’nda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yolların yapımı için çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Çıplaklı mahallesi’nde imar planlarında olmasına rağmen yerleşim bulunmadığı için açılmayan yeni yol ve bağlantılarının yapımı için çalışmalarına başladı. Kamyonlarla getirilen dolgu malzemeleri İş makineleri aracılığıyla yeni açılan yola serme ve sıkıştırma işlemi yapılıyor.

Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan ve programlarda yer alan yeni yolların yapımının yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplerin de büyük bir titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. 701 kilometrekare ile Antalya’nın en büyük merkez ilçesi olan Döşemealtı’nda vatandaşlardan gelen yeni yol yapım taleplerinin programlara alınarak süratle çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi. Ekipler ayrıca bozuk olan yolların onarımı içinde bölgede çalışma yapıyor.

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