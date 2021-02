Halk Et Satış Tırından bir ayda 14 bin 396 kg et ürünü satıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla ekonomik ve sağlıklı et ürünlerini Antalyalılarla buluşturmak üzere yola çıkan ANET Mobil Halk Et Satış Mağazası 11 Ocak’tan bu yana 6 bin 835 vatandaşa 14 bin 396 kg et ve et ürünü satışı gerçekleştirdi.

Antalyalıları sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı et ve et ürünleriyle buluşturmak üzere yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Mobil Halk Et Satış Tırı batı ilçeleri Kemer, Elmalı, Korkuteli, Demre ve Kumluca’da 11 Ocak’tan bu yana vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından yürütülen çalışma kapsamında haftanın her günü bir ilçede satış yapan Mobil Halk Et Satış Mağazası vatandaşlardan gelen talep üzerine güzergahına Finike ilçesini de dahil ederek ilçelerde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Mobil Halk Et Satış Mağazası gittiği tüm ilçelerde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Her gün bir ilçede

Mobil Halk Et Satış Tırı 11 Ocak11 Şubat tarihleri arasında 6 farklı ilçede 6 bin 835 kişiye 14 bin 396 kilogram et ve et ürünü satışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar başta dana ve kuzu eti olmak üzere kuşbaşı, kıyma, pirzola gibi et çeşitlerini uygun fiyatlarla almanın memnuniyetini yaşadı. Mobil Halk Et Satış Mağazası her Pazartesi Kemer, her Salı dönüşümlü olarak Elmalı ve Finike, her Çarşamba Korkuteli, her Perşembe Demre ve her Cuma Kumluca’da 10.00 17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.