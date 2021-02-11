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Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı Dağa çıkıp 150 metre yükseklikteki kayalıklarda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı Çocuğun anne ve ağabeyleri birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü

İHA

Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı Dağa çıkıp 150 metre yükseklikteki kayalıklarda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı Çocuğun anne ve ağabeyleri birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü

Antalya’da dağa çıkıp 150 metre yükseklikteki kayalık alanda cesedi bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi, gözü yaşlı annesi ve ağabeyleri tarafından morgdan alındı.
Olay, dün Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında dağa çıktı. Gözlerden kaybolan Ali’den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker’i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban, küçük çocuğun ağabeyi de eşlik etti.

Termal kameralı drone ile bölge tarandı
Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı. İtfaiye ekipleri, termal kameralı dron ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri de geldi.

Ailesi sinir krizi geçirdi
Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri İlyas ve Ömer Ülker ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi bölgede hazır bulunan ambulansla olay yerinden götürüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte çıkmış
Ali Ülker'in dağın bir bölümünü arkadaşlarıyla çıktığı, diğerlerinin bir süre sonra geri döndüğü ancak küçük çocuğun geri dönmek istemediği ileri sürüldü. Çocukları en son gündüz vakti su deposunun yakınında gördüğünü söyleyen Süleyman Tabur,” Yukarıda 2 tane çocuk gördüm. Hava karanlık değildi. Çocukları uzaktan gördüğüm için net olarak seçemedim ” dedi.
Savcılık incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve ağabeyleri gözyaşı döktü
Oğlunun cenazenin almaya gelen anne Habibe Ülker ve ağabeyleri İlyas ile Ömer kardeşler uzun süre gözyaşı döktü. Aileye destek vermek için AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa ve yönetim üyeleri morga gelerek taziye dileklerini iletti. Cenazeyi teslim alan Anne Habibe Ülker, oğullarına sarılarak uzun süre ağladı. Baba Hasan Ülker'in ise yurt dışında olduğu için cenazeyi almaya gelemediği öğrenildi. Ali Kazım Ülker’in cenazesi Kahramanmaraş Elbistan İlçesine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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