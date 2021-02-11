Alanya Belediyesinden sokak hayvanlarına aşılama çalışması

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde, sokak hayvanlarını tek tek aşılıyor.

Alanya Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri adına çalışmalarına devam ediyor. Kentin merkez ve kırsal mahallelerinde beslenme noktaları oluşturan ekipler, sağlık kontrollerinin de yapılması adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait Mobil Kısırlaştırma Ünitesi ile hafta içi ve hafta sonunda kırsal mahallelerde mesai yapan ekipler, sokak hayvanlarının tek tek aşılanması kısırlaştırılması adına çaba sarf ediyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, veteriner hekimlerin düzenli olarak her yıl bu çalışmayı yürüttüğünü belirterek, “Sokak hayvanlarının sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesi ve çevreye tehlike oluşturmaması adına her ay bu çalışmamızı rutin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sokak hayvanlarımız olası hastalıklara karşı tek tek aşılanıyor. Bu çalışmayla birlikte bölgedeki hayvan popülasyonu da yeniden incelenip, değerlendiriliyor” dedi.

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