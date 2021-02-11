Su Ürünleri Profesörü Mehmet Cengiz Deval’dan balon balığı uyarısı "Dünyadaki en zehirli ikinci balık olan balon balığı yenilmemesi gereken balıkların başında geliyor".

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığının dünyadaki en zehirli ikinci hayvan olduğunu belirterek yenilmemesi gereken balıkların başında geldiğini söyledi.

İskenderun’da gemicilerin balon balığı yedikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, “Balon balıkları, altın zehirli kurbağadan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edilirler. Gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri Tetrodotoxin (TTX) olarak tanımlanan nörotoxin içerir. Siyanürden 1.200 kat daha zehirli olan TTX insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur.” dedi.



Belirtileri

Balon balığının tüketilememesi gereken balıkların en başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, “Balon balığı zehirlenmesinin belirtileri genellikle balon balığı zehrini yedikten 10 ila 45 dakika sonra ortaya çıkar ve ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ölüme neden olabilir.” şeklinde konuştu.

Balon balıklarının tümünün zehirli olmadığını ve toksin seviyesinin zehirli olan türler arasında bile çok değişken olduğunu söyleyen Deval, “Şaşırtıcı bir şekilde, bazı balon balıklarının eti en lezzetli ve geleneksel yiyecekler arasındadır. Japonya'da fugu olarak adlandırılan bu yiyecek son derece pahalıdır ve yanlış bir işlemin bir müşterinin neredeyse kesin ölümü anlamına geldiğini bilen eğitimli, lisanslı şefler tarafından hazırlanmaktadır. Fugu aşçıları balon balığını hazırlamadan önce üç yıl boyunca eğitilmektedirler. Aslında, balon balığı yenmesi nedeniyle ölümler her yıl meydana gelmektedir ancak fugu zehirlenmesinden ölenlerin çoğunluğunu bunu kendi kendine hazırlayan tüketiciler oluşturmaktadır. Tokyo Sosyal Refah ve Halk Sağlığı Bürosu istatistiklerine göre, 1993 ile 2011 yılları arasında Tokyo'da bildirilen ölümlerden sadece biri bir fugu restoranında meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’in çok sayıda istilacı deniz türüne ev sahipliği yaptığını belirten Deval, Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı türlerinin sayısının 11 olduğunu sözlerine ekledi.

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