Manavgat Belediyesinden engelsiz ulaşım desteği

Manavgat Belediyesinin “Engelli Transfer Araçları” pandemi döneminde engelli vatandaşların hizmetinde oldu.

Engelli vatandaşlar, belediyenin bu hizmeti sayesinde kamu kurumları, hastaneler ve tüm işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.

Engelli vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmalarla kentteki memnuniyet seviyesini artıran Manavgat Belediyesi, faaliyete geçirdiği “Engelli Transfer Araçları” ile çok özel bir çalışmaya daha imza attı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle Pandemi döneminde engelli vatandaşların ulaşımda yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için harekete geçti. Gün içinde planlı olarak çalışan 2 adet Engelli Transfer Aracı, engelli, yaşlı ve tedavisi süresince ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara sürekli olarak hizmet veriyor. Araçlarla vatandaşların evlerinin önüne kadar giden Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları gitmek istedikleri yerlere anında ulaştırıp, işlem bitiminde yeniden alıp evlerine bırakıyor.

"Rutin olarak hizmet alıyorlar"

Manavgat Belediyesi ekipleri, transfer araçlarıyla rutin olarak 200 engelli, hasta ve tedavileri süren vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken, Manavgat’a ziyarete gelen ve ikametgahı Manavgat’ta olmayan engelli vatandaşların da ulaşım taleplerini titizlikle yerine getiriyor. Bu hizmetten yararlanan vatandaşlar,

kaymakamlık, vergi dairesi, hastane, postane, fizik tedavi merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımlarını rahatlıkla sağlamalarına yardımcı olduğu için Manavgat Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

"Pandemi sürecinde önemli"

Manavgat’ta yaşayan engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için engelli transfer aracı hizmetlerini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Sözen, ekiplerin, ihtiyaç duyulduğu her anda yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Sözen, “Özellikle pandemi döneminde engelli vatandaşlarımızın tüm özel ve kamu kurumundaki işlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için onlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.