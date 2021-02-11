(Özel) Kaldırımda yürüyen adamın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Balkondan düşen kadının altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu Neye uğradığını anlamayan adam, dönüp kadına yardım etti İlginç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kaldırımda yürüyen adamın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Balkondan düşen kadının altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu Neye uğradığını anlamayan adam, dönüp kadına yardım etti İlginç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

İHA

(Özel) Kaldırımda yürüyen adamın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Balkondan düşen kadının altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu Neye uğradığını anlamayan adam, dönüp kadına yardım etti İlginç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Antalya'da kaldırımda yürüyen adam, kilitli kaldığı evin balkonundan atlamaya çalışırken düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
İlginç olay, Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sibel G. isimli kadın 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü. Kaldırma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel G. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi. Sibel G.'nin kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktığı sırada elinin kayması sonucu kaldırıma düştüğü bildirildi.

Saniyelerle kurtuldu
Diğer taraftan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anında bir vatandaşın, kaldırımda yürürken aniden yolun karşısına geçmek için döndüğü, bu esnada yukarıdan kaldırıma kırmızı kıyafetli elinde çanta bulunan bir kadının düştüğü görülüyor. Görüntülerde, yolda yürüyen vatandaşın düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu, ardından dönüp kadına yardım etmeye çalıştığı da kayda girdi. Kaldırıma düşen kadının bir süre yerde yattıktan sonra kalkıp gitmeye çalıştığı, vatandaşların bırakmayarak oturtup ambulans ve polis beklettikleri görüldü.

"Ne olduğunu anlayamadık"
Olayın meydana geldiği yerde iş yeri bulunan İbrahim Boztaş isimli genç, iş yerinin önünde beklediği sırada karşıdaki binanın balkonunda bir kadının balkon demirlerinden sarktığını belirterek, “Bir an ne olduğunu anlamadım. Kadın balkon demirine tutunup aşağıya sarktı. Tam o sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş vardı. Kadın bir anda kendini boşluğa bırakıp kaldırıma düştü. Önümü araç kapattığı için kaldırımda yürüyen vatandaşı göremedim. Ama bir anda durduğunu anladım. Gidip durumuna baktık. Çevredekiler yardıma koştu. Önemli bir şeyi olmadığını gördük. Yakında bulunan ve sivil polis olduğunu öğrendiğimiz bir kişi ambulansı aradı ve kısa süre sonra ambulans gelerek kadını götürdü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat Belediyesinden engelsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesinden engelsiz ulaşım desteği
Marka şehir Antalya, katma değeri üç sac ayağına yayacak
YEREL HABERLER Marka şehir Antalya, katma değeri üç sac ayağına ...
Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan
YEREL HABERLER Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ...
Su Ürünleri Profesörü Mehmet Cengiz Deval’dan balon balığı uyarısı "Dünyadaki en zehirli ikinci balık olan balon balığı yenilmemesi gereken balıkların başında geliyor".
YEREL HABERLER Su Ürünleri Profesörü Mehmet Cengiz Deval’dan balon ...
Bahçesinde çalışırken kullandığı traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Bahçesinde çalışırken kullandığı traktörün altında ...
Muratpaşa Belediyesinin balkon bahçeciliği çalışmasıyla toplumu bütünleşiyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinin balkon bahçeciliği ...
BAL' da hareketlilik başlıyor Demre Belediyespor'da hedef TFF 3.Lig
YEREL HABERLER BAL' da hareketlilik başlıyor Demre Belediyespor'da ...
TURÇEF´ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi
YEREL HABERLER TURÇEF´ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi
Tütüncü: “Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdık”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdık”
Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu 30 yaşındaki kadın evde ipte asılı halde bulundu
YEREL HABERLER Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına ...
Alanya Belediyesinden sokak hayvanlarına aşılama çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesinden sokak hayvanlarına aşılama ...
Başkan Böcek: “Antalya’yı ortak akılla geleceğe taşıyoruz” Büyükşehir’in alt yapı yatırım hedefleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya’yı ortak akılla geleceğe ...
Alanya Belediyesi, marangozhane atölyesini büyük bir tesise dönüştürdü
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi, marangozhane atölyesini büyük bir ...
Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı Dağa çıkıp 150 metre yükseklikteki kayalıklarda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı Çocuğun anne ve ağabeyleri birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı Dağa çıkıp 150 ...
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Antalya Hıfzıssıhha Kurulu yetkililerinden kalabalıklara PCR testi yapılması kararına yönelik açıklama
YEREL HABERLER Antalya Hıfzıssıhha Kurulu yetkililerinden ...
Oturduğu binanın görevlisine 'fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapis
YEREL HABERLER Oturduğu binanın görevlisine 'fakirlik iğrençtir' ...
Halk Et Satış Tırından bir ayda 14 bin 396 kg et ürünü satıldı
YEREL HABERLER Halk Et Satış Tırından bir ayda 14 bin 396 kg et ...
Antalya Hayvanat Bahçesi kapılarını ziyarete açıyor
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi kapılarını ziyarete açıyor
Döşemealtı Belediyesinden Çıplaklı Mahallesine yeni yol
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesinden Çıplaklı Mahallesine yeni ...
Büyükşehir Belediyesinden Alanyalı çiftçilere uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Alanyalı çiftçilere ...
Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti
YEREL HABERLER Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti
Kepez Belediyesinin Yabancı Diller Akademisi’nin 3. dönem eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyesinin Yabancı Diller Akademisi’nin 3. ...
Alanya Belediyesinden, Oba Mahallesine Gündüz Bakım Evi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesinden, Oba Mahallesine Gündüz Bakım ...