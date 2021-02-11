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'Fakirlik iğrençliktir' sözlerine mahkumiyet kararı Site sakini, öğretmeni fakirliğiyle alay ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi Fakirliğiyle alay eden kadın öğretmen mahkemeden 150 gün hapis cezası aldı Hapis cezası 6 bin TL idari para cezasına çevirdi

İHA

'Fakirlik iğrençliktir' sözlerine mahkumiyet kararı Site sakini, öğretmeni fakirliğiyle alay ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi Fakirliğiyle alay eden kadın öğretmen mahkemeden 150 gün hapis cezası aldı Hapis cezası 6 bin TL idari para cezasına çevirdi

Antalya'da bir sitede çalışan Halil Ayaz, site sakinlerinden ilkokul öğretmeni A. Ö. hakkında ‘hakaret ve mobbing uyguladığı’ gerekçesiyle dava açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kendi kızını karşısına alan öğretmen ‘Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin ölüleri kokar. Senin dedelerin zengin, mezardaki dedelerin bile zengin’ şeklinde bağırarak konuştuğu anlar kayıtlara geçti. Manavgat Adliyesinde görülen mahkemede, ilkokul öğretmeni A.Ö. sözleri sebebiyle 150 gün hapis cezasına çarptırılırken, hapis cezası idari para cezasına çevrildi. Olayı yargıya taşıyan ve adaletin yerini bulacağından hiçbir zaman şüphe duymadığını belirten Halil Ayaz, ‘fakirlerin çocukları engelli olur’ sözleri nedeniyle açtığı davanın devam ettiğini söyledi.
Manavgat’ta 2019 Aralık ayında Side Mahallesinde bir sitede yaşanan ve sitenin güvenlik kamerasına yansıyan olay, sitede çalışan Halil Ayaz tarafından yargıya taşındı. Halil Ayaz, Manavgat’ta Milli Eğitime bağlı bir okulda ilkokul öğretmeni olarak görev yapmakta olan A.Ö. hakkında, ‘Kendisine hakaret etmek ve mobbing uygulamaktan’ ayrıca o dönem konuşma engelli olan 7 yaşındaki kızına ‘hakaret’ suçlarından ayrı ayrı dava açtı.

150 gün hapis cezası paraya çevrildi
Manavgat 5’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada savunma yapan A. Ö., kızının istemiş olduğu bebeği alacak imkanı olmadığı için kızına öğütte bulunduğunu, bu sözleriyle kimseyi hedef almadığını belirterek “‘fakirlik iğrençtir’ sözü kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür. İddia edilen sözleri şikayetçiyi kastederek söylemedim. Şahıs suça konu olan sözleri söylediğim anı benim bilgim dışında çekmiş ve suç işlemiştir. Beraatimi istiyorum” dedi.
şikayetçi Halil Ayaz ve avukatı A. Ö’nün cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan Manavgat 5’nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi sanık A. Ö.’yü 5 ay hapisle cezalandırdırken 6 bin lira paraya çevirdi.
Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne gelen müfettişlere de ifade veren şikayetçi Halil Ayaz, kızının o tarihte konuşma güçlüğü çektiğine dair raporu da müfettişlere sundu.

Manavgat Sanayi Sitesinde bir arkadaşına ait iş yerinde konuyla ilgili açıklama yapan Halil Ayaz “Ben 2019 yılında Side’de bir sitede teknik eleman olarak çalışıyordum. Bir taraftan da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya çalışıyordum. Bu amaçla sitede ev eşyalarını yenileyen site sakinlerinden kullanılabilecek durumdaki eşyalarını alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyordum. Kadın öğretmenle de bu süreçte muhatap olduk. Bu eşyaları kendim için aldığımı sandı. Yine o dönem konuşma zorluğu yaşayan kızımı zaman zaman siteye getirdiğim için kızımın durumunu biliyordu" dedi.
Olay günü kapalı otoparkta olduğu sırada A. Ö.'nün otomobiliyle geldiğini ve 1 yaşındaki oğlunu araçta bıraktıktan sonra, 56 yaşlarındaki kızını karşısına alarak ‘Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar. Zengin ve asil kızım benim. Anası da zengin, dedesi de zengin, ölmemiş dedeleri zengin, ölmüş dedeleri de zengin, o mezardaki dedeleri bile zengin mezarda ki’ diyerek kendisine hakarette bulunduğunu söyleyen Ayaz, " Kızıyla konuşurken doğrudan beni hedef alıyor bana bakıyordu. Konuyu site yönetim ve denetimine ilettikten sonra adliyeye giderek hakkında suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulunmamdan 2 hafta sonra sitenin havuz başında kendimi ilgilendiren işlerle uğraştığım bir sırada A. Ö. kızıyla birlikte yanıma geldi ve ‘Fakirlerin çocukları engelli ve sakat doğar. Bunların evine ve yanına kesinlikle gitme. Böyle insanlardan uzak dur. Seni taciz ederler’ dedi. Yine site yönetimi ve denetçilerinin bilgileri dahilinde şahıs hakkında yeniden suç duyurusunda bulundum. Bugün ilk dava sonuçlandı, mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere A.Ö.’yü para cezası ile cezalandırdı. 2. Davamız devam ediyor” dedi.

Tahdit telefonu kaydedildi
Dün akşam saat 19.00 sıralarında bilmediği bir telefondan arandığını belirten Halil Ayaz, “Telefondaki şahıs bana seni öldürürüz, seni keseriz, evine adam yollarız, fakirlerin kurşunları ağır olur gibi sözler söyledi. Ben kendisine, ‘Bu işin savcılığı var, bu işler böyle olmaz, savcının hakimin verdiği kararlar geçerlidir. Sizinki geçerli değildir’ Bunun üzerine telefonda ki şahıs, ‘Adliyeye gelirim, hakimi de savcıyı da döverim. Şöyle yaparım, böyle yaparım’ dedi” diye konuştu.
Ne pahasına olursa olsun davasından vazgeçmeyeceğini belirten Ayaz, kendisini telefonla tehdit eden kişi hakkında da emniyete giderek şikayette bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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