Korkuteli'nde 58 mahalle muhtarından ASAT'a yüksek fiyat dilekçesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuteli'nde 58 mahalle muhtarından ASAT'a yüksek fiyat dilekçesi

İHA

Korkuteli'nde 58 mahalle muhtarından ASAT'a yüksek fiyat dilekçesi

Korkuteli Muhtarlar Derneği öncülüğünde 58 mahalle muhtarı, ASAT Genel Kurulunun almış olduğu karar ile yürürlüğe giren su metreküp fiyatlarına yapılan zammın çok yüksek olduğu gerekçesiyle ASAT Korkuteli Şube Müdürlüğü’ne dilekçe verdiler. Muhtarlar dilekçede bahçe abonelerine itiraz etmediklerini, ancak 15 ton belirtilen mesken abonelerinin 25 tondan sonra Antalya merkez fiyatından fiyatlandırılması talebinde bulundular.
Korkuteli Muhtarlar Derneği ve Kiremitli Mahalle Muhtarı Osman Küçükkarasucu, ASAT Korkuteli Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu’a verdikleri dilekçeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada " Bizim köylerimizin yüzde 80’i hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Bir hayvan günde ortalama 70 litre su içiyor. Bununla ilgili malumunuz 4050 hayvanı olan vatandaşımız var. Bunlarla ilgili olarak biz düzenlemenin değişmesini istiyoruz. Muhtarlarımızla toplu olarak bu konu hakkında dilekçe vermeye geldik. Melih beyinde bu konuda gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.
Muhtarların dilekçelerini teslim alarak, muhtarların isteklerini dinleyen Korkuteli ASAT Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu; “Yaz döneminde özellikle bağ, bahçe sulamalarından dolayı ciddi su israfı var. Maalesef Korkuteli haznesinde birçok mahallemiz yer altı sularımızdan besleniyor. Ve yer altı sularımızda yıldan yıla ciddi düşüşler var. Özellikle bu su israfının önüne geçmek amacıyla yapılmış bir uygulama. 15 tona kadar tarife ucuz tarifeden, 3 aydan üç aya köyden mahalleye dönüşen yerlerde 45 ton daha sonrası katlamalı tarifeye giriyor." dedi.
Evinde hayvancılık yapan vatandaşların başvuru yapmaları halinde bu 45 tonluk limit in120 tona çıkacacağını söyleyen Astarcıoğlu, " Beldeler ile ilgili ise talimat verildi. İlgili idarecilerimiz tarafından gerekli kararlar en kısa sürede alınacak. Ve onlarda limiti yükseltilecek ve mağduriyet giderilecek. Biraz bekleyeceğiz, karar yakın zamanda alınacaktır. Bu şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmek isteriz. Yani hayvancılara evinde hayvancılık yapan hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımıza kolaylıklarımız var. 45 ton limit 120 tona çıkacak. Vatandaşlarımız bize başvuruda bulunurlarsa ayrıntılı bilgileri biz vatandaşlarımıza veririz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yazıcı: "112 hayat kurtaran bir kurum"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "112 hayat kurtaran bir kurum"
'Fakirlik iğrençliktir' sözlerine mahkumiyet kararı Site sakini, öğretmeni fakirliğiyle alay ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi Fakirliğiyle alay eden kadın öğretmen mahkemeden 150 gün hapis cezası aldı Hapis cezası 6 bin TL idari para cezasına çevirdi
YEREL HABERLER 'Fakirlik iğrençliktir' sözlerine mahkumiyet ...
“Toros Kaplanı” Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER “Toros Kaplanı” Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı
(Özel) Kaldırımda yürüyen adamın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Balkondan düşen kadının altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu Neye uğradığını anlamayan adam, dönüp kadına yardım etti İlginç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER (Özel) Kaldırımda yürüyen adamın ölümden saniyelerle ...
Manavgat Belediyesinden engelsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesinden engelsiz ulaşım desteği
Marka şehir Antalya, katma değeri üç sac ayağına yayacak
YEREL HABERLER Marka şehir Antalya, katma değeri üç sac ayağına ...
Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan
YEREL HABERLER Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ...
Su Ürünleri Profesörü Mehmet Cengiz Deval’dan balon balığı uyarısı "Dünyadaki en zehirli ikinci balık olan balon balığı yenilmemesi gereken balıkların başında geliyor".
YEREL HABERLER Su Ürünleri Profesörü Mehmet Cengiz Deval’dan balon ...
Bahçesinde çalışırken kullandığı traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Bahçesinde çalışırken kullandığı traktörün altında ...
Muratpaşa Belediyesinin balkon bahçeciliği çalışmasıyla toplumu bütünleşiyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesinin balkon bahçeciliği ...
BAL' da hareketlilik başlıyor Demre Belediyespor'da hedef TFF 3.Lig
YEREL HABERLER BAL' da hareketlilik başlıyor Demre Belediyespor'da ...
TURÇEF´ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi
YEREL HABERLER TURÇEF´ten, 'astronot' yerine 13 isim önerisi
Tütüncü: “Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdık”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Kepez’e 130’dan fazla okul kazandırdık”
Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu 30 yaşındaki kadın evde ipte asılı halde bulundu
YEREL HABERLER Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına ...
Alanya Belediyesinden sokak hayvanlarına aşılama çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesinden sokak hayvanlarına aşılama ...
Başkan Böcek: “Antalya’yı ortak akılla geleceğe taşıyoruz” Büyükşehir’in alt yapı yatırım hedefleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya’yı ortak akılla geleceğe ...
Alanya Belediyesi, marangozhane atölyesini büyük bir tesise dönüştürdü
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi, marangozhane atölyesini büyük bir ...
Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı Dağa çıkıp 150 metre yükseklikteki kayalıklarda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı Çocuğun anne ve ağabeyleri birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı Dağa çıkıp 150 ...
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Antalya Hıfzıssıhha Kurulu yetkililerinden kalabalıklara PCR testi yapılması kararına yönelik açıklama
YEREL HABERLER Antalya Hıfzıssıhha Kurulu yetkililerinden ...
Oturduğu binanın görevlisine 'fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapis
YEREL HABERLER Oturduğu binanın görevlisine 'fakirlik iğrençtir' ...
Halk Et Satış Tırından bir ayda 14 bin 396 kg et ürünü satıldı
YEREL HABERLER Halk Et Satış Tırından bir ayda 14 bin 396 kg et ...
Antalya Hayvanat Bahçesi kapılarını ziyarete açıyor
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi kapılarını ziyarete açıyor
Döşemealtı Belediyesinden Çıplaklı Mahallesine yeni yol
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesinden Çıplaklı Mahallesine yeni ...