Konyaaltı Etüt Merkezi’nde eğitim başladı

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kurslar, pandemi koşulları göz önüne alınarak, sosyal mesafeye uygun başladı.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde hizmet veren ve her yıl onlarca öğrenciyi sınavlara hazırlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde yüz yüze eğitim dönemi başladı. Covid19 tedbirleri kapsamında sınıflar sosyal mesafe kuralına uygun hale getirildi ve sınıflar maksimum 5 öğrenciyle sınırlandırıldı. 20202021 eğitim döneminde mezunlar, 12'nci sınıf ve 8'inci sınıf öğrencileri sınavlara hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı’na (MSÜ) hazırlanan mezun ve 12’nci sınıf öğrencilerine matematik, fizik, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe dersleri veriliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri ve din dersleri veriliyor.

"Ailelerin yükü hafifliyor"

Pandemi nedeniyle Etüt Merkezi’nde öğrenci kapasitesini büyük ölçüde azalttıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Etüt Merkezi'mizde her yıl çok sayıda öğrenciyi ücretsiz sınavlara hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz için gerekli bütün tedbirleri alarak eğitime başladık. Öğrencilerimiz, geçen yıl ve bu dönem eksik kaldıkları noktalarda, alanında uzman eğitmenlerimizden gerekli desteği alacak. Öğrenciler ve aileler için zaten zor olan bu dönemde, onların yükünü biraz olsun hafifletmek istedik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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