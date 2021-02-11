Antalya Kemerspor - Nevşehir Belediye Spor: 1-0

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Aykut Sergin, Salim Şanlıer, Göker Erel

ANTALYA KEMERSPOR: Nihat Mert (Dk. 78 Mustafa), Cem, Rıdvan (Dk. 62 Berkay), Caner (Dk.70 Sertan), Evren, Mesut, Seyit, Ramazan, Sercan, Talha (Dk. 78 Yusuf)

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: OnurCumhur, İsmail, Efe, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 46 Ahmet), Erhan, Süleyman, Halil (Dk. 38 Muhammed Furkan Işık) (Dk. 66 Hamza), Mehmet (Dk. 66 Mustafa, Dk. 84 Hasan), Fatih, İlyas

GOL: Dk. 90+1 Sevcan Bıyıklı (Antalya Kemerspor)

SARI KARTLAR: Talha Bulut, Rıdvan Okuş, Mert Çölgeçen, Ramazan Övüç (Antalya Kemerspor) - İlyas Ural, İsmail Hacıhafızoğlu (Nevşehir Belediye Spor),

KIRMIZI KART: Dk. 32 Süleyman Selak (Nevşehir Belediye Spor)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Nevşehir Belediye Spor'u 1-0 yendi.

11'inci dakikadaki Nevşehir Belediye Spor'un, Kemerspor ceza alanı önünden kazandığı atışı Süleyman Selak kullandı. Yerden sert giden şutta Kemerspor kalecisi Nihat Şahin topu çelmeyi başardı.

22'nci dakikadaki Kemerspor'un kazandığı serbest vuruşu Sercan Bıyıklı kullandı. Ceza alanı içerisine havadan gelen topa iyi yükselen Cem Ünal'ın kafa ile vurduğu top az farkla auta çıktı.

32'nci dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Süleyman Selak, Kemersporlu Talha Bulut'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45'inci dakikadaki Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Seyit Mehmet Söğüt topu ceza alanı çizgisindeki Mert Çölgeçen'e gönderdi. Topun gelişine çaprazdan sert vuran Mert'in şutu az farkla auta çıktı.

75'inci dakikadaki Nevşehir Belediye Spor atağında sağ kanatta topla buluşan Mustafa Coşkun'un Kemerspor ceza alanına ortasına Seyit Mehmet Söğüt'ün ters kafa vuruşu üst direkten az farkla auta çıktı.

90+1'inci dakikadaki Kemerspor atağında defanstan seken topu iyi takip eden Sevcan Bıyıklı, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşma Antalya Kemerspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-02-11 15:51:21



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