Çukurlu günlerden mutlu sona Çukur saha olarak bilinen atıl alan doldurularak yeniden Antalyaspor'a kazandırılıyor

Fraport TAV Antalyaspor Hasan Subaşı tesislerinin yanında bulunan ve yıllardır atıl halde bekleyen yaklaşık 15 metre derinlikteki çukur alan hafriyat malzemeleriyle doldurularak yeniden tesislere kazandırılıyor.

Hasan Subaşı Tesisleri'nin yanında bulunan ve 1996 yılında Antalyaspor Vakfı tarafından bir işletmeye belli bir süreyle kiralanan, ancak arsa imar ve ruhsat sıkıntısı dolayısıyla yıllardır atıl durumda olan çukur sahanın doldurulup yeniden çim zeminli saha olarak yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 6 dönümü kaplayan ve 15 metre derinliği sahip alanda 1 adet standart ölçülerde futbol sahası ile bitişik nizam antrenman sahalarının yapılması planlanıyor. Hayata geçirilecek projenin yine Fraport TAV Antalyaspor alt yapısında top koşturan yaklaşık 400 genç sporcuya hizmet etmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.