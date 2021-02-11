Antalya'da 15 Şubat'ta seyrek nüfuslu yerlerde ilkokul -ortaokul eğitimleri başlıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle il genelindeki köy (mahalle) ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacağını duyurdu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 05.02.2021 tarihli ve 18459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla yaptığı toplantına alınan kararları açıkladı.

Alınan karara göre, 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla ilimiz genelinde; köy (mahalle) ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacağından, bu konuya ilişkin hususların, ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği içinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından değerlendirilerek, gerekli kararların alınmasını istenildi.

Belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, belediyeler ve diğer ilgili birimler tarafından koordineli bir şekilde yapılması kararlaştırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmasına, hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,iş yerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

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