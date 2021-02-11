Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

D 400 Karayolu Kumluca Finike arasındaki Obalar kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruluyor

Sık aralıklarla kazaların yaşandığı Kumluca İlçesi Göksu Mahalle sınırları içinde bulunan kontrolsüz Obalar Kavşağında, Kaymakam Uğur kolsuz Başkanlığındaki İlçe Trafik Komisyonu kazların en az asgariye indirilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için sinyalizasyon sistemi yapılmasına karar verdi. Bu karar karayolları Bölge Müdürlüğüne iletildi.

Karayolları Ekipleri bugün Kumluca İlçesi Göksu Mahallesi Obalar Kavşağına gelerek çalışma başlattı. Yapılan sinyalizasyon çalışmalarından sonra hizmete girecek olan ışıklandırma sistemi sayesinde kavşakta can ve mal kaybı yaşanacak kazların önüne geçileceği bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.