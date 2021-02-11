Jandarma göz açtırmadı, 260 motosiklet ve 50 traktör sürücüsüne 165 bin 500 TL ceza uygulandı Motosiklet ve traktör denetiminde 86 araç da trafikten men edildi

Antalya'da motosiklet ve traktör sürücülerine yönelik yerden ve havadan yapılan denetimlerde 260 motosiklet ve 50 traktör sürücüsüne toplam 165 bin 500 TL para cezası uygulandı. Eksikleri bulunan 86 araç trafikten men edilirken uygulama esnasında yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma trafik timleri, 110 personelin katılımıyla il merkez ve ilçelerinde özel denetim kapsamında motosiklet ve traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı. Motosikletlerde başta kask kullanımı olmak üzere yeterli sürücü belgesi ve diğer kurallar, traktörlerde koruma demiri, reflektör, ikaz lambaları ve diğer denetimler gerçekleştirildi. Jandarma Trafik ekipleri kazalarda ölüm ve yaralanmaların en başta gelen sebebi olan motosikletlerde kask kullanımı, traktörlerde koruma demiri ve reflektör konusunda sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde droneler ile havadan da destek aldı.

3 bin 350 motosiklet ile 225 traktörün kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan 260 motosiklet ve 50 traktör sürücüsüne toplam 165 bin 500 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. Eksikleri bulunan 86 araç trafikten men edildi. Yine uygulama esnasında yapılan sorgularda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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