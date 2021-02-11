Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2)



'1-2 SANİYEYLE KURTULDU'

Manavgat'ta Sibel G.'nin kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip, kaldırıma düştüğü anların görgü tanığı İbrahim Boztaş, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Olayın olduğu sırada iş yerinin önünde beklediğini söyleyen İbrahim Boztaş, "Karşı balkona çıkan bir kadın demirlere tutunarak sarkmaya başladı. Bu sırada artık eli mi kaydı ne olduğunu bilmiyorum bir anda düştü. Bu esnada kaldırımda biri vardı 1-2 saniyeyle kurtuldu" dedi.

'BALKONDAN ATLAYAYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Olayın ardından hemen kadına yardıma gittiklerini kaydeden İbrahim Boztaş, şöyle konuştu:

"Hemen ambulans çağırdık, polise haber verdik. Kadını hastaneye götürdüler. Bildiğim kadarıyla taburcu edilmiş. Olayın olduğu sırada kadına ne olduğunu sorduk, 'Bu daire ağabeyimin arkadaşının dairesi. Ben aslında Bayır'da kalıyorum. Kapıyı kilitleyip gitmişler, benim de çıkmam lazımdı, balkondan atlayayım diye düşündüm' dedi."Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-02-11 17:56:49



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