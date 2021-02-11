Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya´nın Manavgat ilçesinde sebze meyve deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Tesisin içinde yer yer küçük çapta devam eden yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri, diğer bölümlerde ise soğutma çalışmasına başladı. Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiye personeline ise olay yerindeki ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

AYRILDIKTAN 10 DAKİKA SONRA YANGIN ÇIKTI

Haberi alıp tesise gelen işletme sahibi Mehmet Çelik, endişeli gözlerle ekiplerin çalışmasını takip etti. Çevresindekilere yangından 10 dakika önce iş yerinden ayrıldığını söyleyen Mehmet Çelik, yoldayken kendisini arayan 2 personelin yangın haberini verdiğini aktardı. Hemen depoya döndüğünü kaydeden Mehmet Çelik, yangının buzhane motorundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-02-11 20:51:41



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