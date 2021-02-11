Manavgat´ta sebze meyve deposunda yangın çıktı (3)

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HASAR TESPİTİ YAPILACAK

Antalya´nın Manavgat ilçesinde sebze meyve deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. İçerisinde depolanmış sebze ve meyvelerin yanı sıra tesisin tamamına yakını da yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 1500 metrekare alana kurulun tesisteki hasarın miktarı yapılacak çalışmanın ardından tespit edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-02-11 21:48:52



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